Aprenda a limpar a lavadora queridinha do momento

Em geral a limpeza é feita utilizando água sanitária ou um produto específico Crédito: Freepik

A lavadora de roupas com abertura frontal, front load, está cada dia mais presente na vida dos brasileiros que optam inclusive pela versão lava e seca. Porém, como todo equipamento eletrodoméstico, ela requer cuidados para se manter ativa e conservada por um longo período. Veja como fazer para que ela fique limpa e dure por mais tempo.

Para evitar o depósito e acumulo de sujeira causado pelo sabão e amaciante é preciso lavar mensalmente ou a cada 2 meses a sua lavadora.

Em geral a limpeza é feita utilizando água sanitária ou um produto específico, o lava-máquinas, facilmente encontrado no supermercado. Marcas como Mon Bijou da Bombril e Esfrebom da Bettanim são ótimas opções testadas e aprovadas por mim. No entanto é muito válido ler as orientações do fabricante, pois cada um indica um produto diferente para manutenção e limpeza, principalmente nas lavadoras lava e seca.

Sabão

A lavadora front load utiliza menos água que o top load e, por isso, a indicação é utilizar sabão lava roupas líquido que se dilui mais facilmente e promove menos espuma. As versões concentradas são ainda mais recomendadas. Já tem disponível para público em geral as versões profissionais antes comercializados apenas para estabelecimentos como lavanderias, hotéis e hospitais. Esses produtos de uso profissional são comercializados na internet em embalagens grandes, quando utilizados de forma correta promovem ótimo custo x benefício.

Espuma estraga a lavadora

Ajuste o sabão para que ela não faça muita espuma, use a menor quantidade de sabão possível. Vá testando diminuindo até não fazer muita espuma. O excesso de espuma prejudica o funcionamento de todas as lavadoras inclusive a placa eletrônica. Na front load principalmente a lave e seca o excesso de espuma danifica todo o sistema de secagem ficando impregnada no duto e no ventilador.

Duto de secagem

Quando está entupido com fiapos grudados em toda a sua extensão provoca mau cheiro na lavadora e em alguns casos nas roupas. Busque ajuda de um técnico.

Limpeza geral e do dispenser

Limpe toda a lavadora por dentro e por fora com um pano umedecido em uma mistura de partes iguais de água morna e vinagre. Se estiver muito suja lave com esponja e saponáceo cremoso ou detergente

Retire a gaveta dispenser e deixe-a de molho. Se estiver muito suja, mergulhe-a em uma solução de água quente e um pouco de água sanitária para amolecer as crostas. Depois lave com detergente.

Limpeza do tambor

Certifique-se que a lavadora de roupas esteja vazia. Inicie o processo de limpeza da parte interna (tambor) selecionando o ciclo de lavagem completa (molho longo) para nível alto de água. Coloque ½ sache de lava-máquinas de sua preferência no dispenser, ligue a lavadora.

Mau cheiro

Nunca deixe roupa lavada na lavadora. Assim que terminar o ciclo de centrifugação retire as roupas, caso contrário elas ficarão malcheirosas e a lavadora ficará com cheiro de mofo. Se a lavadora já estiver com mau cheiro, faça a limpeza do tambor por 3 semanas consecutivas, se persistir verifique se o duto de secagem está com fiapos.

Porta aberta

Após o uso, seque a porta e a borracha de vedação, deixe a porta aberta por uma hora para que ela seque por completo permitindo que o ar circule, evitando mau cheiro.

Limpeza da borracha da porta

Após o uso, seque a borracha de vedação e deixe a porta semi-aberta para secar por completo, este procedimento evita o aparecimento de mofo/bolor na borracha.

Limpeza semanal

Umedeça um pano com água morna e detergente e limpe a borracha cuidadosamente. Puxe levemente para fora as bordas da vedação da borracha e limpe todos os resíduos de sabão e amaciante e sujeiras escondidas.

Mofo

Aplique água sanitária pura, esfregue com escovinha. Coloque um paninho, algodão ou gaze por toda a extensão manchada com o bolor. Aplique mais água sanitária em cima e deixe por 15 a 30 minutos. Retire, esfregue e enxágue com água morna. Enxugue e deixe a porta aberta. Atenção: A água sanitária resseca a borracha por isso não recomendo seu uso contínuo. O ideal é fazer a limpeza semanal para evitar o aparecimento do mofo.

Manutenção

Fique de olho, limpe o ventilador externo da sua máquina lava e seca.

Filtro de drenagem

Siga as recomendações do fabricante. Este filtro retém fiapos e evita que peças miúdas cheguem na bomba de drenagem. Drene a água, e uma vez por mês lave o filtro removendo os fiapos com água corrente e deixe-o secar antes de colocar de volta na máquina.

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