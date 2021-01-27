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Dicas da Lucy

Aprenda a higienizar seus pentes e escovas de cabelo de forma prática

Saiba como manter esses itens de cuidado diário limpos, higienizados e perfumados com um passo a passo simples e eficiente

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 jan 2021 às 02:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael Lucy Mizael
Pessoa retirando cabelos da escova / queda de cabelo
A limpeza precisa ser refeita pelo menos uma vez por mês. Crédito: Shutterstock
Às vezes, na correria do dia a dia, esquecemos de dar atenção aos itens que usamos diariamente, como é o caso dos pentes e escovas de cabelo. O problema é que esses utensílios acabam acumulando sujeira, o que não é nada saudável. Por isso, aí vai um passo a passo de como higienizá-los de forma simples e eficiente:
Primeiro, remova os cabelos das escovas e dos pentes. Em seguida, coloque-os de molho, totalmente submersos em água quente com bicarbonato - pode fazer sem medida específica, no “olhômetro” mesmo. Deixe de molho por 20 a 30 minutos e, por último, lave e enxágue.
Repita a limpeza pelo menos uma vez por mês.
Dica extra: borrife álcool líquido comum nas escovas. Isso faz secar mais rápido, além de deixar com um super cheirinho de limpeza. Escovas limpas, higienizadas e perfumadas, demais né?
Observações:
Os pentes fininhos podem ser escovados;
As escovas de madeira não podem ser deixadas de molho por mais de 20 minutos pra não estragar. Se só o cabo for de madeira, deixe somente a parte da escova submersa.
Até a próxima!

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Lucy Mizael Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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