Aprenda a higienizar seus pentes e escovas de cabelo de forma prática

A limpeza precisa ser refeita pelo menos uma vez por mês. Crédito: Shutterstock

Às vezes, na correria do dia a dia, esquecemos de dar atenção aos itens que usamos diariamente, como é o caso dos pentes e escovas de cabelo. O problema é que esses utensílios acabam acumulando sujeira, o que não é nada saudável. Por isso, aí vai um passo a passo de como higienizá-los de forma simples e eficiente:

Primeiro, remova os cabelos das escovas e dos pentes. Em seguida, coloque-os de molho, totalmente submersos em água quente com bicarbonato - pode fazer sem medida específica, no “olhômetro” mesmo. Deixe de molho por 20 a 30 minutos e, por último, lave e enxágue.

Repita a limpeza pelo menos uma vez por mês.

Dica extra: borrife álcool líquido comum nas escovas. Isso faz secar mais rápido, além de deixar com um super cheirinho de limpeza. Escovas limpas, higienizadas e perfumadas, demais né?

Observações:

Os pentes fininhos podem ser escovados;

As escovas de madeira não podem ser deixadas de molho por mais de 20 minutos pra não estragar. Se só o cabo for de madeira, deixe somente a parte da escova submersa.