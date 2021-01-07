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Dica da Lucy

Saiba como fazer um "tira-limo" caseiro e eficiente

A receita é fácil e ótima para remover o mofo e o limo do rejunte dos azulejos

Públicado em 

07 jan 2021 às 05:01
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Pessoa limpando azulejos com borrifador e esonja
A misturinha é indicada para limpeza dos banheiros. Crédito: Shutterstock
Um banheiro limpinho deixa a casa com outro astral. Acima de tudo, se o rejunte não estiver cheio de mofo e limo. Quer aprender a minha receitinha para limpar os azulejos do banheiro? Esse "tira-limo" caseiro é perfeito e muito fácil de fazer. Enfim, com ele, sujeira nunca mais! Confira o passo a passo:

Ingredientes

  • 250ml de água;
  • 250ml de água sanitária:
  • 50g de bicarbonato de sódio.

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Modo de usar

Comece dissolvendo o bicarbonato na água. Misture bem até que ele suma por completo. Em seguida,  adicione a água sanitária e a receita já está pronta para ser utilizada.
Transfira a misturinha para um frasco com bico dosador para melhor manuseio. 
Não use borrifador (ele poderá enferrujar).
Até a próxima!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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