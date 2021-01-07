Saiba como fazer um "tira-limo" caseiro e eficiente

Um banheiro limpinho deixa a casa com outro astral. Acima de tudo, se o rejunte não estiver cheio de mofo e limo. Quer aprender a minha receitinha para limpar os azulejos do banheiro? Esse "tira-limo" caseiro é perfeito e muito fácil de fazer. Enfim, com ele, sujeira nunca mais! Confira o passo a passo:
Ingredientes
- 250ml de água;
- 250ml de água sanitária:
- 50g de bicarbonato de sódio.
Modo de usar
Comece dissolvendo o bicarbonato na água. Misture bem até que ele suma por completo. Em seguida, adicione a água sanitária e a receita já está pronta para ser utilizada.
Transfira a misturinha para um frasco com bico dosador para melhor manuseio.
Não use borrifador (ele poderá enferrujar).
Não use borrifador (ele poderá enferrujar).
Até a próxima!