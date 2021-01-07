Saiba como fazer um "tira-limo" caseiro e eficiente

Um banheiro limpinho deixa a casa com outro astral. Acima de tudo, se o rejunte não estiver cheio de mofo e limo. Quer aprender a minha receitinha para limpar os azulejos do banheiro? Esse "tira-limo" caseiro é perfeito e muito fácil de fazer. Enfim, com ele, sujeira nunca mais! Confira o passo a passo: