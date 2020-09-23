Saiba como lavar suas cortinas em casa sem danificá-las

Proteger os passadores e saber o limite de volume da sua máquina de lavar estão entre as dicas. Crédito: Freepik

As cortinas são essenciais na casa da maioria das pessoas, além de contribuir para o controle da entrada de luz, elas dão um charme todo especial aos cômodos. Eu optei por cortinas de poliéster: fáceis de lavar (posso lavar todo mês se eu quiser), não precisam passar e secam rápido.

As cortinas de algodão e linho são lindas e glamourosas, principalmente as com várias camadas e forros (moradia do pó de minério e ácaro). Porém, estas cortinas, depois de lavadas, tem que ser passadas. Em alguns casos, temos que contratar um profissional que lave à seco em casa ou precisamos enviar para uma lavanderia.

É por estas e por outras, que a minha cortina é simples, fácil e prática de manter limpa e livre de ácaros. Saiba como fazer a limpeza das suas com as dicas abaixo.

Você vai precisar de:

Máquina de lavar que caiba a sua cortina. Se a sua máquina for pequena, lave uma parte por vez, para não correr o risco de rasgá-la;

Saco protetor para roupa delicada ou algumas fronhas velhas.

Atenção: Cortinas de tecidos muito delicados como o tafetá de seda, devem ser lavadas em lavanderia, pois são muito sensíveis e frágeis. As cortinas de voal podem ser lavadas em casa, desde que não estejam frágeis pelo sol (tecido queimado), pois também correm o risco de rasgar. Além disso, lembre-se de que a máquina deve comportar a cortina sem que ela fique espremida.

Como fazer:

A dica primordial é proteger os passadores com um saco para lavagens ou uma fronha velha. Crédito: Arquivo A Gazeta

1º- Agrupe a parte de cima da cortina e coloque dentro de um saco para lavar roupa delicada ou uma fronha. Feche o zíper ou amarre com uma fita tomando o cuidado de não deixar excesso de fita, pois ela pode enroscar dentro da máquina. (Como na foto acima).

2º- Além do sabão e do amaciante, dissolva na água um ½ xícara de bicarbonato de sódio.

3ª- Distribua as cortinas dentro da máquina de forma que os sacos fiquem em lados opostos.

4º- Agora é só lavar e colocar para secar.