Aprenda a limpar os ferros tradicionais e a vapor

O ferro de passar roupa é aquele item indispensável para tirar os amarrotados da roupa após a lavagem. A minha dica dessa semana é sobre como higienizar esse aparelho. Já adianto que tudo é bem simples, e você vai utilizar produtos fáceis que têm aí na sua casa.
Ferro a vapor
- Para remover a sujeira de dentro do ferro, coloque no compartimento metade de água e metade de vinagre de álcool, ligue e deixe o vapor sair. Isso ajuda a manter este local limpo.
- Limpe a base uma vez por semana, com pano úmido e detergente, no ferro morno. Isso evita acúmulo de sujeira.
- Se o ferro tiver com muita sujeira e crosta, misture bicarbonato com vinagre até formar uma pasta, aplique no ferro e esfregue com uma esponja.
- Limpe os orifícios do ferro com cotonete e água e coloque água filtrada no recipiente. Ligue na temperatura alta para o vapor limpar as saídas de água que podem estar sujas com a pasta de bicarbonato com vinagre.
Na limpeza diária, limpe o ferro com um pano úmido, detergente e deixe secar. Tudo isso deverá ser feito antes de utilizar o ferro. Além disso, durante o uso, sempre lembre de colocar água filtrada dentro do ferro a vapor
Ferro convencional
- Você pode utilizar a receita da pasta de bicarbonato com vinagre para limpar o ferro convencional também. Mas a receita com sal também pode ajudar e é muito fácil de aprender.
- A receita é essa: coloque um montinho de sal em cima de um tecido, ligue o ferro no máximo, e vá passando o ferro em cima do sal. Fica limpinho e também remove as crostas de sujeira.
- Depois, é só finalizar com um pano úmido com detergente.