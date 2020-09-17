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Dica da Lucy

Aprenda a limpar os ferros tradicionais e a vapor

A personal organizer vai ensinar a tirar as manchinhas e sujeiras dos ferros de passar roupa

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 15:14

Públicado em 

17 set 2020 às 15:14
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

homem passando roupas; ferro de passar
Limpar o ferro de passar da forma correta é fundamental para manter as roupas limpas e cheirosas. Crédito: Freepik
O ferro de passar roupa é aquele item indispensável para tirar os amarrotados da roupa após a lavagem. A minha dica dessa semana é sobre como higienizar esse aparelho. Já adianto que tudo é bem simples, e você vai utilizar produtos fáceis que têm aí na sua casa.  

Ferro a vapor

  1. Para remover a sujeira de dentro do ferro, coloque no compartimento metade de água e metade de vinagre de álcool, ligue e deixe o vapor sair. Isso ajuda a manter este local limpo. 
  2. Limpe a base uma vez por semana, com pano úmido e detergente, no ferro morno. Isso evita acúmulo de sujeira. 
  3. Se o ferro tiver com muita sujeira e crosta, misture bicarbonato com vinagre até formar uma pasta, aplique no ferro e esfregue com uma esponja.
  4. Limpe os orifícios do ferro com cotonete e água e coloque água filtrada no recipiente. Ligue na temperatura alta para o vapor limpar as saídas de água que podem estar sujas com a pasta de bicarbonato com vinagre.
Na limpeza diária, limpe o ferro com um pano úmido, detergente e deixe secar. Tudo isso deverá ser feito antes de utilizar o ferro.  Além disso, durante o uso, sempre lembre de colocar água filtrada dentro do ferro a vapor 

Ferro convencional 

  1. Você pode utilizar a receita da pasta de bicarbonato com vinagre para limpar o ferro convencional também. Mas a receita com sal também pode ajudar e é muito fácil de aprender.
  2. A receita é essa: coloque um montinho de sal em cima de um tecido, ligue o ferro no máximo, e vá passando o ferro em cima do sal. Fica limpinho e também remove as crostas de sujeira.
  3. Depois, é só finalizar com um pano úmido com detergente.

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