MOPs e aspiradores de pó são os aliados da limpeza moderna

Os facilitadores ajudam a otimizar a limpeza e o tempo das atividades. Crédito: Freepik

Você ainda varre a casa e passa pano molhado no piso? Se sim, eu preciso te dizer que você precisa experimentar a liberdade de utilizar os verdadeiros aliados da limpeza moderna: MOP e aspirador. Aliados porque são eficientes e reduzem o tempo gasto com a tarefa, aumentando a produtividade. Sim meus caros, precisamos pensar em produtividade no lar. Sem falar que eles diminuem consideravelmente o esforço físico e nos preservam, por exemplo, a lombar e as unhas.

Adotar o uso de aspirador de pó seja ele qual for, inclusive nas versões tradicionais, promove saúde já que ele absorve a poeira ao invés de espalhá-la pelo ar. Isso é exatamente o que acontece quando você varre a casa: o pó sobe, fica suspenso por um tempinho no ar e depois cai novamente nas superfícies, incluindo cama, estofado e mesa. Ou seja, parte da poeira permanece na sua casa!

Sabe quando alguém vinha dos Estados Unidos e contava que lá tinha produto e equipamento para todas as tarefas e que eles eram milagrosos? Pois é, já faz tempo que isso deixou de ser privilégio da gringa, a indústria brasileira não para de ofertar produtos incríveis que nos auxiliam na limpeza da casa.

E quanto mais desejamos e consumimos, mais modelos surgem no mercado e mais acessíveis se tornam os equipamentos. Veja só o caso do sonho de consumo de muita gente: o aspirador de pó robô. Já conseguimos encontrar nas prateleiras aspiradores bons com ótimo custo-benefício, é só "dar um google" que você encontra essa belezinha. Tem gente que até batiza seu eletro com nomes como Pereirão, uma alusão à “faz tudo”, personagem da atriz Lilian Cabral na novela "Fina Estampa". Enfim, o aspirador robô funciona mesmo e alguns são tão inteligentes que voltam sozinhos para seu carregador quando a bateria está acabando.

O queridinho adotado por mim é o aspirador vertical. Nas versões com fio ou sem fio. Os preços são variados e minha recomendação, caso opte por adquirir este eletrodoméstico, é que ele tenha potência superior a 1000 watts e filtro lavável. Ah! Se a casa for grande, compre e acople extensão para que o alcance seja maior.

O MOP veio pra ficar

O MOP é outro queridinho que tem sido elogiado por diversas pessoas passam a utilizá-lo. A versão giratória serve, tanto para limpeza básica diária, aquele de manutenção, quanto para o dia de faxina, quando precisamos molhar um pouco mais o piso, além de limpar embaixo e atrás dos móveis.

Minha recomendação é que tenha cesto de inox porque ao centrifugar o tecido microfibra fica mais sequinho. A versão com centrifuga em plástico não consegue secar tão bem e isso se torna um problema quando o piso é bem liso, polido, espelhado, como alguns tipos de porcelanato. Não utilize água sanitária, pois corrói o cesto e também partes do metal que fica acoplando entre o cabo e o MOP.

O MOP spray é aquele equipamento curinga para limpeza rápida, manutenção diária. Ele tem um frasco acoplado onde colocamos água e limpa-piso. Através de um gatilho, acionamos a água do frasco e passamos o MOP por todo o piso. Sua base possui uma espécie de tapete de microfibra fácil de remover e lavar. Sugiro ter dois destes tapetes para alternar na limpeza.

Aqui em casa tem MOP spray, MOP giratório, aspirador vertical, borrifadores, bicarbonato, vinagre (risos)...

Agora larga esse negócio de torcer pano, viu? Você merece realizar a tarefa mais rápido, de forma eficiente e ter mais tempo para namorar, brincar com os filhos ou colocar em dia aquele série favorita.