3 receitas de limpadores eficientes para fazer em casa

Manter a casa bem limpa durante o período de confinamento é essencial. Na coluna desta semana, compartilho com vocês três receitas de produtos caseiros e econômicos para limpar a casa reduzindo os gastos com produtos de limpeza industrializados. Confira o passo a passo:
Limpador de coco caseiro: limpeza de superfícies: bancadas, móveis e armários
Ingredientes:
- 500 ml de água;
- 2 colheres de sopa de sabão de coco em pó ou ralado fino.
Modo de fazer:
- Misture os ingredientes e coloque em um frasco com bico spray borrifador.
Modo de usar:
- Borrife em um pano e use na limpeza de porta, móveis, armários e bancadas sem gordura.
Limpeza do banheiro: bancada, cuba e vaso sanitário
Ingredientes:
- 450 ml de água;
- 04 colheres de sopa (60ml) de água sanitária;
- 03 colheres de detergente.
Modo de fazer:
- Misture os ingredientes e coloque em um frasco com bico spray borrifador.
Modo de usar:
Bancada e cuba: borrife em uma esponja e esfregue. Enxague com água ou limpe com pano molhado, seque em seguida.
Vaso sanitário: borrife em todo o vaso sanitário, dentro, borda e deixe agir por 15 minutos. Enxague e seque.
Limpador desengordurante: limpeza do piso da cozinha
Ingredientes:
- 1 litro de água;
- 4 colheres de vinagre;
- 02 colheres de detergente.
Modo de fazer:
- Misture tudo em um vasilhame
Modo de usar:
- Espalhe a solução no piso;
- Esfregue com vassoura;
- Puxe a água com rodo até um ralo;
- Passe um pano molhado;
- Seque com pano seco.