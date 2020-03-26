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Dicas da Lucy

3 receitas de limpadores eficientes para fazer em casa

Confira o passo a passo de produtos econômicos para limpar diferentes ambientes com o que já tem em casa, reduzindo o número de idas ao mercado na quarentena

Publicado em 26 de Março de 2020 às 14:19

Públicado em 

26 mar 2020 às 14:19
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Homem com luvas segurando produtos de limpeza
Faça os produtos em casa e poupe com os industrializados. Crédito: Freepik
Manter a casa bem limpa durante o período de confinamento é essencial. Na coluna desta semana, compartilho com vocês três receitas de produtos caseiros e econômicos para limpar a casa reduzindo os gastos com produtos de limpeza industrializados. Confira o passo a passo:

Limpador de coco caseiro: limpeza de superfícies: bancadas, móveis e armários

Ingredientes:
  • 500 ml de água;
  • 2 colheres de sopa de sabão de coco em pó ou ralado fino.
Modo de fazer:
  • Misture os ingredientes e coloque em um frasco com bico spray borrifador.
Modo de usar:
  • Borrife em um pano e use na limpeza de porta, móveis, armários e bancadas sem gordura.

Limpeza do banheiro: bancada, cuba e vaso sanitário

Ingredientes:
  • 450 ml de água;
  • 04 colheres de sopa (60ml) de água sanitária;
  • 03 colheres de detergente.
Modo de fazer:
  • Misture os ingredientes e coloque em um frasco com bico spray borrifador.
Modo de usar:
Bancada e cuba: borrife em uma esponja e esfregue. Enxague com água ou limpe com pano molhado, seque em seguida.
Vaso sanitário: borrife em todo o vaso sanitário, dentro, borda e deixe agir por 15 minutos. Enxague e seque.

Limpador desengordurante: limpeza do piso da cozinha

Ingredientes:
  • 1 litro de água;
  • 4 colheres de vinagre;
  • 02 colheres de detergente.
Modo de fazer:
  • Misture tudo em um vasilhame
Modo de usar:
  • Espalhe a solução no piso;
  • Esfregue com vassoura;
  • Puxe a água com rodo até um ralo;
  • Passe um pano molhado;
  • Seque com pano seco.

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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