Hantavírus é transmitido pelo ar? Entenda a doença que causou surto em cruzeiro

Embora incomum, a infecção pode evoluir rapidamente e exige diagnóstico precoce. “O hantavírus continua sendo uma ameaça importante do ponto de vista epidemiológico, principalmente em locais com maior exposição a roedores e pouca ventilação”, alerta Raphael Zanotti, infectologista do Hospital Santa Rita.

A doença é considerada rara, mas apresenta elevada taxa de mortalidade e exige diagnóstico rápido. No Brasil, os casos costumam estar associados a áreas rurais, galpões, depósitos, celeiros e locais fechados com presença de ratos silvestres. Segundo Raphael Zanotti, “o hantavírus é uma infecção potencialmente grave, mas que pode ser evitada com medidas simples de prevenção e atenção aos ambientes contaminados por roedores".





A transmissão ocorre principalmente pela inalação de partículas contaminadas presentes no ar. Quando urina, fezes ou saliva de ratos secam no ambiente, partículas microscópicas podem se espalhar durante limpezas, varrições ou movimentação de objetos em locais fechados e pouco ventilados. Dessa forma, sim, o hantavírus pode ser transmitido pelo ar. O contato das mãos com superfícies contaminadas, seguido do toque nos olhos, nariz ou boca, também representa risco. Em situações mais esporádicas, a transmissão pode ocorrer por mordidas de roedores. “O maior risco está na exposição ambiental em locais contaminados por secreções de ratos silvestres”, explica Raphael Zanotti.



