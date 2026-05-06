Tumor na cabeça: entenda a doença que afeta Juninho, ex-prefeito de Cariacica

O neurocirurgião Rodrigo Azeredo Costa, do Hospital Santa Rita, diz que na maioria das situações, o schwannoma vestibular surge de forma esporádica, sem relação hereditária. “No entanto, há casos associados a síndromes genéticas, como a neurofibromatose tipo II, que aumentam a predisposição ao desenvolvimento do tumor.”





A decisão pelo tratamento cirúrgico depende de fatores como o tamanho do tumor, a idade do paciente e os sintomas apresentados. “Quando há indicação de intervenção, a abordagem mais comum é a microcirurgia, que envolve a abertura do crânio para remoção da lesão. Em algumas situações específicas, a radiocirurgia - técnica que utiliza radiação localizada sem necessidade de cortes - pode ser considerada”, explica o especialista.





O neurocirurgião acrescenta, ainda, que a cirurgia pode ser necessária em diferentes cenários, como para aliviar compressões de estruturas neurológicas, tentar preservar a audição em tumores menores, tratar casos em que houve crescimento tumoral durante acompanhamento ou esclarecer dúvidas diagnósticas por meio de análise histopatológica.





“Embora complicações como paralisia facial e dificuldade para se alimentar possam ocorrer, especialmente em tumores maiores devido à proximidade com nervos importantes, esses quadros não são comuns. Quando presentes, podem ser reversíveis ou demandar procedimentos de reabilitação”, pontua Rodrigo Azeredo Costa.





Paralisia facial





Nathalia Manhães explica que embora o schwannoma vestibular seja benigno e de crescimento lento, sua localização no ângulo pontocerebelar — um espaço confinado entre o tronco encefálico, cerebelo e osso temporal — significa que o crescimento contínuo pode levar a compressão do tronco encefálico, aumento da pressão intracraniana e déficits neurológicos graves.





"Existem algumas opções no manejo dos schwannomas: observação, ressecção cirúrgica, radioterapia ou radiocirurgia. Geralmente, a ressecção cirúrgica é a melhor opção em pacientes menores que 65 anos e sem comorbidades, especialmente quando se trata de tumores grandes, tumores com crescimento documentado em exames seriados e risco de dano irreversível caso o tumor continue crescendo", conta.





A médica diz que a paralisia facial é a complicação neurológica mais frequente da cirurgia, e seu risco é diretamente proporcional ao tamanho do tumor. "Pode ser transitória ou permanente, parcial ou completa. Estudos mostram que em tumores pequenos, fraqueza facial permanente ocorre em menos de 10% dos casos; em tumores grandes, o risco de paralisia facial permanente após ressecção total chega a aproximadamente 50%", diz. Dificuldade para se alimentar (disfagia) é menos frequente, mas clinicamente significativa, quando presente.





De acordo com o médico, no pós-operatório, a recuperação costuma ser rápida, com alta hospitalar entre dois e quatro dias. “O acompanhamento inclui fisioterapia voltada à reabilitação vestibular e auditiva, além da realização de exames de imagem para avaliar o resultado da cirurgia. Em geral, não há necessidade de tratamentos oncológicos complementares após a remoção do tumor”, conclui.