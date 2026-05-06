Trio é preso após perseguição em operação contra tráfico em Marataízes

Dois homens, de 18 e 32 anos, e uma mulher, de 23, foram presos durante uma operação da Polícia Civil em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (5). A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas no município e contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.





De acordo com o delegado Thiago Gomes Viana, titular da Delegacia de Marataízes, houve perseguição e resistência por parte dos suspeitos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão.





Segundo a Polícia Civil, um dos homens tentou fugir, mas foi localizado em um imóvel vizinho. A mulher se escondeu em um estabelecimento comercial, mas foi encontrada após ser rastreada em tempo real por meio de tornozeleira eletrônica, com apoio do setor de inteligência da Polícia Penal. Já o terceiro investigado reagiu à abordagem e entrou em confronto físico com os agentes, que sofreram ferimentos durante a ação.





Durante a operação, foram apreendidas porções de maconha prontas para venda, celulares, dinheiro, bicicletas e um tablet. Um dos aparelhos foi identificado como produto de furto. Os suspeitos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e resistência.