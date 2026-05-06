Operação contra esquema de cigarros ilegais apreende R$ 65 mil em Vila Velha

Uma operação da Polícia Federal contra o comércio clandestino de cigarros ilegais resultou na apreensão de R$ 65 mil em espécie, na manhã desta quarta-feira (6), em Vila Velha.
A ação faz parte da Operação Trono de Cinzas e teve como alvo a residência de um dos investigados pelo esquema, no bairro Divino Espírito Santo. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais também recolheram um aparelho celular.
Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início a partir da análise de materiais apreendidos na Operação Kapnos, deflagrada em abril de 2023. Na ocasião, dois motoristas de caminhão foram presos transportando 471 caixas de cigarros clandestinos para o Espírito Santo.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos na atividade ilícita. O valor apreendido será depositado em conta judicial.