“Meu pai está vivo por um milagre”, diz filha de idoso espancado após atropelar cavalo

“Meu pai está vivo por um milagre.” A afirmação é da professora Francielle Silva, filha de Ademilson Roque da Conceição, de 60 anos, vítima de um espancamento após um acidente na rodovia ES 315, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo.
O principal suspeito do crime, um homem de 56 anos, foi preso na terça-feira (5) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como o autor da tentativa de homicídio.
O caso aconteceu em abril, quando Ademilson colidiu o carro com um cavalo que transitava às margens da via durante uma comitiva. Com o impacto, o animal e o cavaleiro foram arremessados. Ao sair do veículo para prestar socorro, o idoso acabou sendo agredido por pessoas que estavam no local.
Meu pai está vivo por um milagre. Os médicos dizem que a sobrevivência dele é considerada um milagre diante da gravidade das agressões
Francielle Silva Professora, filha de Ademilson
A vítima foi socorrida pelo Samu/192 com diversas lesões e levada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. De acordo com a família, Ademilson foi encontrado inconsciente, com respiração fraca, e precisou ser intubado devido a ferimentos graves na traqueia.
Francielle contou que o pai permaneceu 12 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas já recebeu alta e segue em recuperação na enfermaria. Segundo ela, o idoso apresenta melhora e já recupera movimentos do braço e da cabeça.
Apesar da evolução no quadro clínico, Ademilson ainda respira por traqueostomia e apresenta sequelas, como fratura no nariz. Segundo a filha, parte do rosto do idoso foi afundada devido às agressões.