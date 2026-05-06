Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • “Meu pai está vivo por um milagre”, diz filha de idoso espancado após atropelar cavalo
Caso em Boa Esperança

“Meu pai está vivo por um milagre”, diz filha de idoso espancado após atropelar cavalo

Ademilson Roque da Conceição, de 60 anos, deixou a UTI após 12 dias e segue em recuperação; suspeito de agressão após acidente foi preso

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 11:35

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

06 mai 2026 às 11:35
Ele já recebeu alta da UTI e, atualmente, está na enfermaria
Segundo familiares, Ademilson Roque Gonçalves, de 60 anos, tentava prestar socorro ao homem que montava no animal, quando teria sido atacado por cavaleiros de uma comitiva. Acervo familiar

“Meu pai está vivo por um milagre.” A afirmação é da professora Francielle Silva, filha de Ademilson Roque da Conceição, de 60 anos, vítima de um espancamento após um acidente na rodovia ES 315, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo.


O principal suspeito do crime, um homem de 56 anos, foi preso na terça-feira (5) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como o autor da tentativa de homicídio.


O caso aconteceu em abril, quando Ademilson colidiu o carro com um cavalo que transitava às margens da via durante uma comitiva. Com o impacto, o animal e o cavaleiro foram arremessados. Ao sair do veículo para prestar socorro, o idoso acabou sendo agredido por pessoas que estavam no local.

Meu pai está vivo por um milagre. Os médicos dizem que a sobrevivência dele é considerada um milagre diante da gravidade das agressões

Francielle Silva Professora, filha de Ademilson

Vítima foi agredida ao tentar prestar socorro após colidir com o animal que participava de uma comitiva às margens da rodovia
Crime ocorreu em abril, na ES 315 Família da vítima

A vítima foi socorrida pelo Samu/192 com diversas lesões e levada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. De acordo com a família, Ademilson foi encontrado inconsciente, com respiração fraca, e precisou ser intubado devido a ferimentos graves na traqueia.


Francielle contou que o pai permaneceu 12 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas já recebeu alta e segue em recuperação na enfermaria. Segundo ela, o idoso apresenta melhora e já recupera movimentos do braço e da cabeça.


Apesar da evolução no quadro clínico, Ademilson ainda respira por traqueostomia e apresenta sequelas, como fratura no nariz. Segundo a filha, parte do rosto do idoso foi afundada devido às agressões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Boa Esperança ES Norte Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marianne Pernambuco e Júlia Pernambuco
Dia das Mães 2026: confira nossas homenageadas deste domingo de festa
Detento no presídio: quantidade de presos é alta no ES
Ninguém consegue ser especialista em segurança pública se não pintar o cabelo de vermelho
Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados