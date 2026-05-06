“Meu pai está vivo por um milagre”, diz filha de idoso espancado após atropelar cavalo

“Meu pai está vivo por um milagre.” A afirmação é da professora Francielle Silva, filha de Ademilson Roque da Conceição, de 60 anos, vítima de um espancamento após um acidente na rodovia ES 315, na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo.





O principal suspeito do crime, um homem de 56 anos, foi preso na terça-feira (5) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como o autor da tentativa de homicídio.





O caso aconteceu em abril, quando Ademilson colidiu o carro com um cavalo que transitava às margens da via durante uma comitiva. Com o impacto, o animal e o cavaleiro foram arremessados. Ao sair do veículo para prestar socorro, o idoso acabou sendo agredido por pessoas que estavam no local.