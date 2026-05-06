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Confusão

Médico é preso após ser demitido e culpar enfermeira com ameaças em Cachoeiro

Profissional teria se exaltado após desligamento, ameaçado a vítima e a filha dela; carro da enfermeira foi danificado após a confusão

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 11:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 mai 2026 às 11:56
Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim
Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim Divulgação/ PC

Um médico foi preso após causar confusão e ameaçar uma enfermeira em um posto de saúde no distrito de Burarama, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (4). O nome e a idade dele não foram divulgados.


De acordo com a Guarda Civil Municipal, o profissional se exaltou ao saber que havia sido desligado do cargo e passou a culpar a enfermeira pela demissão. Segundo relato da vítima, ele fez ameaças de morte contra ela e também contra sua filha, na frente de outros funcionários da unidade.


Após o episódio, o carro da enfermeira foi encontrado com diversas avarias.

A prefeitura informou que o médico tinha contrato com o município, atuava havia cerca de quatro meses no posto e já apresentava problemas de convivência com a equipe, o que motivou o desligamento.


O suspeito foi encaminhado à delegacia e, segundo a Polícia Civil, autuado em flagrante por peculato, ameaça (duas vezes), injúria (três vezes) e difamação. Em seguida, foi levado ao sistema prisional.


A Secretaria Municipal de Saúde lamentou o ocorrido e informou que reforçou a segurança da unidade com apoio da Guarda Municipal. Um novo médico foi designado para atender no posto.

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