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Gato sem fome: 6 dicas para melhorar o apetite do animal 

Estratégias simples e eficazes podem ajudar a estimular o interesse pela comida e tornar a alimentação mais atrativa para o felino 
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Maio de 2026 às 11:54

Algumas atitudes podem ajudar a estimular o apetite do animal (Imagem: plutmaverick | Shutterstock)
Algumas atitudes podem ajudar a estimular o apetite do animal Crédito: Imagem: plutmaverick | Shutterstock
Os gatos são conhecidos por serem animais exigentes quando o assunto é alimentação. Diferentementede outros pets , eles costumam ser mais seletivos com o que comem e podem rejeitar facilmente mudanças no sabor, na textura ou até no ambiente em que se alimentam. Esse comportamento faz parte da natureza felina, mas pode gerar preocupação para o tutor.
Além disso, os gatos são extremamente sensíveis à rotina. Alterações no ambiente, estresse, troca de ração ou até mudanças no horário das refeições podem influenciar diretamente o apetite. Embora a falta de interesse pela comida seja um dos sinais que merecem atenção, nem sempre ela indica um problema de saúde. Em muitos casos, algumas atitudes simples podem ajudar a estimular o apetite do animal.Confira!

1. Mantenha uma rotina alimentar consistente

Os gatos se sentem mais seguros quando têm horários definidos para se alimentar. Por isso, oferecer comida sempre nos mesmos períodos do dia ajuda o organismo do animal a se adaptar e cria um hábito saudável.Além disso, evitedeixar alimento disponível o tempo todo, pois isso pode reduzir o interesse pela refeição.Estabelecer uma rotina também permite observar melhor possíveis mudanças no comportamento alimentar.

2. Escolha alimentos de qualidade e adequados

A qualidade da ração ou do alimento oferecido faz toda a diferença no interesse do gato. Produtos mais nutritivos e com ingredientes de melhor qualidade costumam ser mais palatáveis, ou seja, mais atraentes para o animal. Além disso, é importante respeitar a idade, o porte e possíveis necessidades específicas dofelino, como dietas para castrados ou com sensibilidade digestiva.

3. Aposte em alimentos úmidos

Os alimentos úmidos, como sachês e patês, costumam ter cheiro mais forte e textura mais atrativa para os gatos. Isso pode ajudar bastante a estimular o apetite, especialmente em animais mais seletivos ou que estão comendo pouco. Além disso, esse tipo de alimento contribui para a hidratação, o que é um ponto positivo para a saúde felina.Ofereçao alimento úmido como complemento da ração seca ou em momentos específicos do dia, evitando exageros para manter o equilíbrio nutricional.
A comida deve ser oferecida ao gato em temperatura ambiente ou levemente aquecida (Imagem: oatawa | Shutterstock)
A comida deve ser oferecida ao gato em temperatura ambiente ou levemente aquecida Crédito: Imagem: oatawa | Shutterstock

4. Ofereça o alimento na temperatura ideal

A temperatura da comida pode influenciar diretamente o interesse do gato. Alimentos muito frios, especialmente os que saem da geladeira, podem perder o aroma e se tornar menos atrativos. O ideal é oferecer a comida em temperaturaambiente ou levemente aquecida, o que ajuda a intensificar o cheiro e despertar o interesse do animal.

5. Crie um ambiente tranquilo para as refeições

O local onde o gato se alimenta deve ser calmo, limpo e livre de estresse. Barulhos, movimentação intensa ou a presença de outros animais podem deixar o felino desconfortável, reduzindo o interesse pela comida.Escolhaum espaço reservado e mantenhaos potes sempre higienizados. Além disso, evitarmudanças frequentes no local das refeições ajuda o gato a se sentir mais seguro.

6. Estimule o instinto com brincadeiras

Antes das refeições, brincar com o gato pode ser uma estratégia eficiente para estimular o apetite. Isso porque a atividade física desperta o instinto de caça natural do felino, o que pode aumentar a vontade de comer após a brincadeira.É possívelusar brinquedos interativos, como varinhas ou bolinhas, por alguns minutos antes de oferecer a comida.

Observeossinais e procure orientaçãoveterinária

Embora seja comum que gatos tenham fases de menor apetite, é importanteficaratento a mudanças persistentes. Se o animal passar mais de 24 horas sem se alimentar ou apresentar outros sinais, como apatia, perda de peso ou vômitos, é recomendável buscar orientação veterinária. A falta de apetite pode estar relacionada a problemas de saúde que precisam de avaliação profissional.

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