Saiba como eliminar o odor e aromatizar o seu banheiro com receitas caseiras

Ninguém gosta daquele cheirinho desagradável no banheiro, não é mesmo? Algumas vezes, mesmo após a limpeza, o odor insiste em permanecer por lá. Mas algumas misturinhas simples podem te ajudar nessa missão.
A primeira dica é mistura é ótima para manter o banheiro livre do mal cheiro de xixi. Você vai se surpreender, eu uso e recomendo. Faça o teste e deixe o produto no seu banheiro. Ao menor sinal de xixi na tampa ou no chão, borrife o preparado e limpe com um pano ou papel toalha.
Receita do limpador aromatizador
- 500 ml água
- 1 colher sopa aromatizador de ambiente
Misture e coloque no borrifador.
Use pra limpar vaso, piso em volta do vaso sanitário, lixeiras e ralos.
Receita do eliminador de odor sanitário
- 1 xícara de álcool líquido de eucalipto ( compre no supermercado )
- 1 xícara de vinagre de álcool claro
- 1 colher de detergente de sua preferência
- 10 gotas óleo de eucalipto ( opcional)
Modo de usar: borrife em todo o vaso: dentro, no assento e na tampa. Seque com papel toalha ou pano de sua preferência.
É uma ótima opção para limpeza diária, manutenção. Mas atenção: o hábito de limpar com esta misturinha não exclui a necessidade de lavar pelo menos uma vez por semana o vaso sanitário com detergente e água sanitária. O banheiro deve ser lavado uma ou duas vezes por semana, vai depender da quantidade de pessoas que utilizam o cômodo.