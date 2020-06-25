Saiba como eliminar o odor e aromatizar o seu banheiro com receitas caseiras

Aprenda duas receitas pra facilitar a limpeza do seu banheiro Crédito: Freepik

Ninguém gosta daquele cheirinho desagradável no banheiro, não é mesmo? Algumas vezes, mesmo após a limpeza, o odor insiste em permanecer por lá. Mas algumas misturinhas simples podem te ajudar nessa missão.

A primeira dica é mistura é ótima para manter o banheiro livre do mal cheiro de xixi. Você vai se surpreender, eu uso e recomendo. Faça o teste e deixe o produto no seu banheiro. Ao menor sinal de xixi na tampa ou no chão, borrife o preparado e limpe com um pano ou papel toalha.

Receita do limpador aromatizador

500 ml água

1 colher sopa aromatizador de ambiente

Misture e coloque no borrifador.

Use pra limpar vaso, piso em volta do vaso sanitário, lixeiras e ralos.

Receita do eliminador de odor sanitário

1 xícara de álcool líquido de eucalipto ( compre no supermercado )

1 xícara de vinagre de álcool claro



1 colher de detergente de sua preferência



10 gotas óleo de eucalipto ( opcional)



Modo de usar: borrife em todo o vaso: dentro, no assento e na tampa. Seque com papel toalha ou pano de sua preferência.