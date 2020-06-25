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Dica da Lucy

Saiba como eliminar o odor e aromatizar o seu banheiro com receitas caseiras

Aprenda a fazer um limpador aromatizador e um eliminador de odor sanitário com produtinhos que você já tem em casa

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 12:49

Públicado em 

25 jun 2020 às 12:49
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Imagem genéricas de limpeza - Lucy
Aprenda duas receitas pra facilitar a limpeza do seu banheiro Crédito: Freepik
Ninguém gosta daquele cheirinho desagradável no banheiro, não é mesmo? Algumas vezes, mesmo após a limpeza, o odor insiste em permanecer por lá. Mas algumas misturinhas simples podem te ajudar nessa missão.
A primeira dica é mistura é ótima para manter o banheiro livre do mal cheiro de xixi. Você vai se surpreender, eu uso e recomendo. Faça o teste e deixe o produto no seu banheiro. Ao menor sinal de xixi na tampa ou no chão, borrife o preparado e limpe com um pano ou papel toalha.
Receita do limpador aromatizador
  • 500 ml água
  • 1 colher sopa aromatizador de ambiente
Misture e coloque no borrifador.
Use pra limpar vaso, piso em volta do vaso sanitário, lixeiras e ralos.
Receita do eliminador de odor sanitário
  • 1 xícara de álcool líquido de eucalipto ( compre no supermercado )
  • 1 xícara de vinagre de álcool claro 
  • 1 colher de detergente de sua preferência
  • 10 gotas óleo de eucalipto ( opcional)
Modo de usar:  borrife em todo o vaso: dentro, no assento e na tampa. Seque com papel toalha ou pano de sua preferência.
É uma ótima opção para limpeza diária, manutenção. Mas atenção: o hábito de limpar com esta misturinha não exclui a necessidade de lavar pelo menos uma vez por semana o vaso sanitário com detergente e água sanitária. O banheiro deve ser lavado uma ou duas vezes por semana, vai depender da quantidade de pessoas que utilizam o cômodo.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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