Saiba como fazer sachê caseiro para afastar insetos

sachê para afastar insetos Crédito: Reprodução

É sempre desagradável encontrar insetos pelos cantos da casa. Estes pequenos intrusos costumam invadir os armários, guarda-roupas e até se enfiar nos alimentos. A boa notícia é que há solução para se livrar deles. Este sachê serve para manter os insetos como traças, baratas e brocas longe dos armários.

Veja como é fácil de fazer:

Ingredientes

Saquinho de organza;

canela em pau;

cravos da Índia;

ramos de alecrim fresco.



Modo de fazer: coloque dentro do saquinho de organza o cravo, a canela e os ramos de alecrim fresco.

Modo de usar: distribua os saquinhos dentro dos armários e gavetas. O sachê pode ser utilizado nos armários da cozinha, área de serviço e até nos guarda-roupas.

Validade: a cada 4 meses troque as especiarias e também os ramos de alecrim.

Atenção: se a infestação de baratas, baratinhas francesas, traças for grande o ideal é dedetizar o ambiente.