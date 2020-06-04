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Dicas da Lucy

Saiba como fazer sachê caseiro para afastar insetos

Está incomodado com bichinhos desagradáveis pela casa? Aprenda esta receitinha super fácil e prática e livre-se dessas "visitas" indesejadas

Públicado em 

04 jun 2020 às 14:11
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

sachê para afastar insetos
sachê para afastar insetos Crédito: Reprodução
É sempre desagradável encontrar insetos pelos cantos da casa. Estes pequenos intrusos costumam invadir os armários, guarda-roupas e até se enfiar nos alimentos. A boa notícia é que há solução para se livrar deles. Este sachê serve para manter os insetos como traças, baratas e brocas longe dos armários.
Veja como é fácil de fazer:
Ingredientes
  • Saquinho de organza;
  • canela em pau;
  • cravos da Índia;
  • ramos de alecrim fresco.
Modo de fazer: coloque dentro do saquinho de organza o cravo, a canela e os ramos de alecrim fresco.
Modo de usar:  distribua os saquinhos dentro dos armários e gavetas. O sachê pode ser utilizado nos armários da cozinha, área de serviço e até nos guarda-roupas.
Validade: a cada 4 meses troque as especiarias e também os ramos de alecrim.
Atenção: se a infestação de baratas, baratinhas francesas, traças for grande o ideal é dedetizar o ambiente.
Até a próxima!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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