Aprenda a fazer pasta mousse para limpeza a seco

Pasta mousse pode remover a sujeira de diferentes materiais. Crédito: Reprodução Instagram @dicasdalucymizaell

Para simplificar ainda mais o processo de limpeza, a seco, nesta semana, a coluna traz uma receitinha simples e eficiente para te ajudar nessa missão. A receita é de uma pasta mousse que pode ser aplicada em sapatos, tênis, paredes, portas, e até para remover graxa, óleo ou gordura.

Você vai precisar de ingredientes fáceis, alguns deles muita gente já tem em casa e o modo de fazer está todo explicadinho a seguir. Acompanhe o passo a passo abaixo.

Ingredientes:

500 ml de água fervente

1 barra de sabão neutro ou de coco consistência mole

1 xícara saponáceo em pó

1 colher sopa bicarbonato

1 colher sopa açucar cristal

1 colher sopa glicerina liquida

Veja como fazer

Em uma bacia grande, rale a barra de sabão, acrescente a água fervente e mistire até dissolver e ficar com uma textura bem mole.

Em seguida, bata com batedeira até ficar uma massa, tipo um chantilly.

Acrescente o saponáceo em pó e misture bem com uma.colher.

Por último, adicione os outros ingredientes e misture.

Dica de validade: guarde em potes com tampa, assim a validade pode se estender por até 8 meses.