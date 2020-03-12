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Dica da Lucy

Aprenda a fazer pasta mousse para limpeza a seco

Limpar as coisas sem precisar usar água é bem mais rápido e prático, a dica da vez vai te ajudar a tornar esse processo ainda mais simples

Publicado em 12 de Março de 2020 às 16:50

Públicado em 

12 mar 2020 às 16:50
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Pasta mousse pode remover a sujeira de diferentes materiais. Crédito: Reprodução Instagram @dicasdalucymizaell
Para simplificar ainda mais o processo de limpeza, a seco, nesta semana, a coluna traz uma receitinha simples e eficiente para te ajudar nessa missão. A receita é de uma pasta mousse que pode ser aplicada em sapatos, tênis, paredes, portas, e até para remover graxa, óleo ou gordura.
Você vai precisar de ingredientes fáceis, alguns deles muita gente já tem em casa e o modo de fazer está todo explicadinho a seguir. Acompanhe o passo a passo abaixo.
Ingredientes:
500 ml de água fervente
1 barra de sabão neutro ou de coco consistência mole
1 xícara saponáceo em pó
1 colher sopa bicarbonato
1 colher sopa açucar cristal
1 colher sopa glicerina liquida
Veja como fazer
Em uma bacia grande, rale a barra de sabão, acrescente a água fervente e mistire até dissolver e ficar com uma textura bem mole.
Em seguida, bata com batedeira até ficar uma massa, tipo um chantilly.
Acrescente o saponáceo em pó e misture bem com uma.colher.
Por último, adicione os outros ingredientes e misture.
Dica de validade: guarde em potes com tampa, assim a validade pode se estender por até 8 meses.
Agora é só aproveitar a dica e facilitar sua limpeza.

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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