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Dica da Lucy

Como combater as traças nos alimentos

As traças dos alimentos parecem inofensivas borboletinhas, vespinhas de luz, mas não se engane. De inofensivas elas não têm nada e destroem roupas, grãos, cereais

Públicado em 

21 mai 2020 às 07:59
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Aprenda truques que vão manter os insetos bem longe da sua despensa.
Aprenda truques que vão manter os insetos bem longe da sua despensa. Crédito: Bigstock
As traças costumam vim dentro das embalagens e se espalham com muita rapidez. Saiba como evitar e eliminar esses bichinhos indesejados com as dicas de hoje.
O combate começa identificando a infestação:
Faça uma inspeção, localize as larvas e a traça adulta. As traças adultas (parecidas com borboletinhas) gostam de ficar no teto dos armários e nas paredes. Elas colocam ovos dentro dos alimentos ou na borda dos potes, entre folhas das embalagens e tem aspecto de teia.
O próximo passo é descartar no lixo todo alimento que estiver contaminado.
Faça uma boa limpeza na despensa, removendo todos os alimentos, embalagens, potes e caixas. Verifique tudo, um por um. Em seguida, jogue fora todo alimento contaminado por larvas, teias ou traças adultas.
Aspire a despensa, cantos e reentrâncias, buracos, ferragens, gavetas, corrediças. Se não tiver aspirador use uma escova ou pincel.
Limpe a despensa com a solução abaixo:
- 1 xícara de água quente
- 2 xícaras de vinagre de álcool claro.
Depois de limpar com a solução de água com vinagre, seque a despensa e passe álcool - gel ou liquido. Se for álcool com cheiro de canela melhor ainda. Você também pode borrifar a solução para elimina traças feita com cravo.
Despensa limpa é hora de organizar mas antes de voltar com potes e embalagens limpe com vinagre de álcool ou álcool ou com o preparado elimina traças.
Prevenção:
Coloque uma folha de louro dentro de cada pote de mantimentos abertos (farinha, arroz, feijão, macarrão, quinoa, amaranto, fubá, grão de bico, lentilha, etc).
Molhe bolinhas de algodão com oleo e espalhe pela despensa. Pode ser oleo de hortelã ou citronela ou eucalipto ou Tea Tree ou cravo.
Armazene os alimentos abertos em potes plásticos com tampa ao invés de deixar na embalagem.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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