Como combater as traças nos alimentos

Aprenda truques que vão manter os insetos bem longe da sua despensa. Crédito: Bigstock

As traças costumam vim dentro das embalagens e se espalham com muita rapidez. Saiba como evitar e eliminar esses bichinhos indesejados com as dicas de hoje.

O combate começa identificando a infestação:

Faça uma inspeção, localize as larvas e a traça adulta. As traças adultas (parecidas com borboletinhas) gostam de ficar no teto dos armários e nas paredes. Elas colocam ovos dentro dos alimentos ou na borda dos potes, entre folhas das embalagens e tem aspecto de teia.

O próximo passo é descartar no lixo todo alimento que estiver contaminado.

Faça uma boa limpeza na despensa, removendo todos os alimentos, embalagens, potes e caixas. Verifique tudo, um por um. Em seguida, jogue fora todo alimento contaminado por larvas, teias ou traças adultas.

Aspire a despensa, cantos e reentrâncias, buracos, ferragens, gavetas, corrediças. Se não tiver aspirador use uma escova ou pincel.

Limpe a despensa com a solução abaixo:

- 1 xícara de água quente

- 2 xícaras de vinagre de álcool claro.

Depois de limpar com a solução de água com vinagre, seque a despensa e passe álcool - gel ou liquido. Se for álcool com cheiro de canela melhor ainda. Você também pode borrifar a solução para elimina traças feita com cravo

Despensa limpa é hora de organizar mas antes de voltar com potes e embalagens limpe com vinagre de álcool ou álcool ou com o preparado elimina traças.

Prevenção:

Coloque uma folha de louro dentro de cada pote de mantimentos abertos (farinha, arroz, feijão, macarrão, quinoa, amaranto, fubá, grão de bico, lentilha, etc).

Molhe bolinhas de algodão com oleo e espalhe pela despensa. Pode ser oleo de hortelã ou citronela ou eucalipto ou Tea Tree ou cravo.