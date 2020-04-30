Saiba como eliminar as baratas da sua casa e mantê-las bem longe

As baratas são inimigas de muita gente, veja como acabar com elas. Crédito: Divulgação / Advento serviços ambientais

Ninguém suporta e muita gente tem pavor, mas se liga nesse passo a passo para eliminar de vez as baratas da sua casa! São dicas infalíveis para você dar um basta na presença delas na sua casa. Esqueça os venenos e produtos nocivos à saúde da sua família, já que para essa dica usaremos apenas itens que você já possui em casa. É fácil, barato e super eficaz.

Para afastar as baratas

Para afastar as baratas da sua casa, você vai precisar de:

Óleo de lavanda;

Água;

Borrifador.

No borrifador, coloque 500ml de água e duas colheres do óleo. Essa misturinha simples é super potente e acaba afastando as baratas pois elas detestam a lavanda. Assim, para um resultado duradouro, aplique diariamente por toda a casa com o intuito de obter um ambiente livre desses bichos.



Agora confira o passo a passo para eliminá-las de vez:

Passo 1: descubra os esconderijos

O primeiro passo é fazer uma boa vistoria a fim de descobrir onde elas estão se escondendo! Por mais que a limpeza de casa esteja em dia, existem alguns locais que as danadas amam, como: armários embaixo da pia da cozinha, locais úmidos e escuros, além de frestas entre as portas.

Apesar de toda vistoria, aproveite também para observar o hábito dessas baratas. Onde elas mais aparecem, é provavelmente onde você encontrará os seus ninhos. Ou seja, será onde acabaremos com o mal pela raiz!

Passo 2: extermine as baratas

Para eliminá-las usaremos:

detergente;

inseticida gel;

borax.

Nos locais com frestas, aplique o detergente ou o inseticida gel. Nas áreas maiores, espalhe o borax (o mesmo usado para clarear roupa).

Passo 3: pra manter bem longe