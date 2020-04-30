Saiba como eliminar as baratas da sua casa e mantê-las bem longe

Ninguém suporta e muita gente tem pavor, mas se liga nesse passo a passo para eliminar de vez as baratas da sua casa! São dicas infalíveis para você dar um basta na presença delas na sua casa. Esqueça os venenos e produtos nocivos à saúde da sua família, já que para essa dica usaremos apenas itens que você já possui em casa. É fácil, barato e super eficaz.
Para afastar as baratas
Para afastar as baratas da sua casa, você vai precisar de:
- Óleo de lavanda;
- Água;
- Borrifador.
No borrifador, coloque 500ml de água e duas colheres do óleo. Essa misturinha simples é super potente e acaba afastando as baratas pois elas detestam a lavanda. Assim, para um resultado duradouro, aplique diariamente por toda a casa com o intuito de obter um ambiente livre desses bichos.
Agora confira o passo a passo para eliminá-las de vez:
Passo 1: descubra os esconderijos
O primeiro passo é fazer uma boa vistoria a fim de descobrir onde elas estão se escondendo! Por mais que a limpeza de casa esteja em dia, existem alguns locais que as danadas amam, como: armários embaixo da pia da cozinha, locais úmidos e escuros, além de frestas entre as portas.
Apesar de toda vistoria, aproveite também para observar o hábito dessas baratas. Onde elas mais aparecem, é provavelmente onde você encontrará os seus ninhos. Ou seja, será onde acabaremos com o mal pela raiz!
Passo 2: extermine as baratas
Para eliminá-las usaremos:
- detergente;
- inseticida gel;
- borax.
Nos locais com frestas, aplique o detergente ou o inseticida gel. Nas áreas maiores, espalhe o borax (o mesmo usado para clarear roupa).
Passo 3: pra manter bem longe
Fique de olho nas sacolas, frutas e alimentos que vem do supermercado. Não acumule caixas, nem jornais e revistas antigos! Armários que podem ter risco de ficar úmidos (como os da cozinha), mantenha aberto uma vez por semana para evitar essa umidade.