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Dica da Lucy

Saiba como eliminar as baratas da sua casa e mantê-las bem longe

As baratas estão aparecendo com muita frequência na sua casa? Então se liga nessas receitinhas simples para afastá-las da sua casa e eliminá-las de vez.

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 17:40

Públicado em 

30 abr 2020 às 17:40
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

As baratas são inimigas de muita gente, veja como acabar com elas.
As baratas são inimigas de muita gente, veja como acabar com elas. Crédito: Divulgação / Advento serviços ambientais
Ninguém suporta e muita gente tem pavor, mas se liga nesse passo a passo para eliminar de vez as baratas da sua casa! São dicas infalíveis para você dar um basta na presença delas na sua casa.  Esqueça os venenos e produtos nocivos à saúde da sua família, já que para essa dica usaremos apenas itens que você já possui em casa. É fácil, barato e super eficaz.

Para afastar as baratas

Para afastar as baratas da sua casa, você vai precisar de:
  • Óleo de lavanda;
  • Água;
  • Borrifador.
No borrifador, coloque 500ml de água e duas colheres do óleo. Essa misturinha simples é super potente e acaba afastando as baratas pois elas detestam a lavanda. Assim, para um resultado duradouro, aplique diariamente por toda a casa com o intuito de obter um ambiente livre desses bichos.

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Agora confira o passo a passo para eliminá-las de vez:

Passo 1: descubra os esconderijos

O primeiro passo é fazer uma boa vistoria a fim de descobrir onde elas estão se escondendo! Por mais que a limpeza de casa esteja em dia, existem alguns locais que as danadas amam, como: armários embaixo da pia da cozinha, locais úmidos e escuros, além de frestas entre as portas.
Apesar de toda vistoria, aproveite também para observar o hábito dessas baratas. Onde elas mais aparecem, é provavelmente onde você encontrará os seus ninhos. Ou seja, será onde acabaremos com o mal pela raiz!

Passo 2: extermine as baratas

Para eliminá-las usaremos:
  • detergente;
  • inseticida gel;
  • borax.
Nos locais com frestas, aplique o detergente ou o inseticida gel. Nas áreas maiores, espalhe o borax (o mesmo usado para clarear roupa).

Passo 3: pra manter bem longe

Fique de olho nas sacolas, frutas e alimentos que vem do supermercado. Não acumule caixas, nem jornais e revistas antigos! Armários que podem ter risco de ficar úmidos (como os da cozinha), mantenha aberto uma vez por semana para evitar essa umidade.

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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