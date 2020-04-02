Rotina doméstica: tenha prioridades

"O caminho é encarar as tarefas como algo importante para nosso bem-estar" Crédito: Freepik

Como está a rotina de limpeza e organização aí na sua casa nestes tempos de isolamento social? Tenho recebido relatos de pessoas que resolveram desapegar de tralhas, organizar armários, fazer faxina. Outras dizem estarem cansadas de limpar, limpar e limpar. Existe ainda os desafios de conciliar limpeza, preparo com as refeições e o tempo dedicado aos filhos e ao home office.

O caminho é encarar as tarefas como algo importante para nosso bem-estar. Diminuir o nível de exigências, certamente você tem outras áreas que merecem atenção. Além do mais a casa precisa estar limpa, não impecável. A casa é um ambiente cheio de vida com pessoas utilizando seus espaços e isso é incrível.

"Vire a chave, foque nas relações e na oportunidade de sentar à mesa com tranquilidade e sem a correria habitual, preparar aquela receita antiga e saborear junto da família." Lucy Mizael - Colunista

Vire a chave, foque nas relações e na oportunidade de sentar à mesa com tranquilidade e sem a correria habitual, preparar aquela receita antiga e saborear junto da família. O que são pratos pra lavar depois de um saboroso bate papo e um delicioso pedaço de bolo? Resignifique. Flexibilize.

Tenha prioridades: Neste momento a prioridade é manter o vírus longe de casa. Não entre com sapatos sujos em casa, faça a limpeza de maçanetas, chaves, celular, bolsas. A limpeza do piso e das superfícies segue com os produtos que você sempre usou. Se entrar com sapato sujo em casa, limpe o piso com uma solução de uma colher de água sanitária para cada litro de água.

Tarefas para todos: Toda a família deve participar da organização e manutenção da casa. Fazer as camas, retirar o lixo, lavar o que sujou, manter banheiros limpos, guardar os brinquedos, estender as toalhas. Não abra mão desse apoio e não tome para si a responsabilidade de manter tudo em ordem sozinha.

Você não é todo mundo: Cada família, cada pessoa sabe onde seu calo aperta. Sua rotina é particular, pessoal e deve fluir sem pressão. Não dá para padronizar, porque famílias diferentes possuem hábitos distintos. Comparações são perigosas e desmotivadoras. Faça o seu melhor com o que você tem!

Rotina básica

A rotina deve ser um norteador para que haja hora de trabalhar, limpar, conviver com a família. A rotina, evita acumulo das tarefas. Acumuladas, geram sobrecarga demandando muito esforço físico e tempo para limpar e colocar tudo em ordem. Confira algumas dicas:

· Durma com a louça lavada;

· Acorde e depois de a cama respirar por cerca de 10 minutos, faça as camas;

· Se não lavou a louça do jantar, lave enquanto prepara o café;

· Tome o café, se possível com toda a família.

Chegou a hora de organizar, todos os membros devem participar

Dê uma organizada geral na casa, guarde objetos espalhados, pendure roupas, limpe e guarde os calçados.

Limpeza da casa: Você escolhe quando limpar se pela manhã antes de preparar o almoço, se depois do almoço ou no final da tarde quando as crianças encerrarem as brincadeiras. O básico recomendado: aspirar, passar pano úmido (avalie a necessidade de siaria ou não), retirar a poeira, retirar lixo do banheiro, lavar vaso sanitário, limpar a cuba.

O banheiro: Se a casa possui um único banheiro para vários membros o ideal é que seja lavado todo dia ou a cada dois dias. Nos demais dias limpe bancada, cuba e vaso sanitário.

A faxina: escolha um dia da semana para lavar banheiro e limpar a casa mais detalhadamente. Se não estiver disposta toda semana faça quinzenalmente. Banheiros devem ser lavados toda semana.

Preparo dos alimentos: Experimente fazer uma quantidade que seja suficiente para 2 ou 3 dias, principalmente do básico arroz e feijão. Pratos únicos também são bem-vindos, preparações que podem ser utilizados para almoço e transformadas em lanche como molho de carne moída, carne de panela, frango cozido e até mesmo sobra de feijão pode virar caldinho à noite. Ah! E claro, sempre pense no almoço na noite anterior, e veja a necessidade de retirar algo do freezer.

Crianças entediadas