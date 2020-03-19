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Dica da Lucy

Aprenda a higienizar itens do dia a dia e evitar a transmissão de vírus

As dicas da Lucy dessa semana te ajudam com a limpeza de mochilas, sapatos, bolsas, maçanetas, teclados e telas, itens que podem colaborar com a transmissão do novo coronavírus. Prevenção é essencial!

Publicado em 19 de Março de 2020 às 15:08

Públicado em 

19 mar 2020 às 15:08
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Manter os ambientes e objetos limpos são medidas eficazes no combate ao coronavírus. Crédito: Divulgação
Neste momento, todo cuidado é essencial e a limpeza de alguns itens pode evitar a transmissão do tão temido vírus que têm alterado a rotina de todo mundo. A seguir, algumas dicas para facilitar essa missão:
Ao chegar em casa retire os sapatos e leve para área de serviço. Se não efetuar a limpeza imediatamente agrupe os sapatos sujos em uma cesta para posterior limpeza. Não guarde sapatos sujos na sapateira.

Sapatos

Primeiro remova a sujeira lavando com escova e sabão ou limpando com toalha descartável bem molhada. Depois de remover a sujeira, borrife no solado um desinfetante germicida ou bactericida puro, sem diluir em água. Quando secar, já estará pronto para uso. Você também pode usar o desinfetante na versão aerossol.

Bolsa / Mochila

Limpe suas bolsas e mochilas assim que chegar em casa, não coloque em cima da mesa, nem em cima do sofá ou da cama. Aplique álcool 70% líquido ou em gel, dê preferência ao papel toalha ou toalhas descartáveis e faça a limpeza. Em seguida, espere agir e seque. Teste em uma superfície pequena antes de fazer em toda a bolsa para verificar se a mesma não será danificada.

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Telas

Telas de computador, televisão, celular e tablet podem ser limpas com álcool isopropilico. Aplique uma pequena quantidade na toalha descartável e limpe a tela. Não limpe as partes de plástico com o álcool isopropilico pois costuma deixar esbranquiçado. Um pano com desinfetante funcionará muito bem.

Chaves e maçanetas

Nãos se esqueça de limpar chaves e maçaneta com desinfetante ou com álcool 70% e claro mãos sempre lavadas com sabão .
Atentem-se às recomendações do órgãos de saúde. Até a próxima!

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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