Aprenda como fazer a limpeza ideal do guarda-roupas

Tantos são os afazeres que, muitas vezes, a limpeza do interior do guarda-roupa fica esquecida ocasionando o acúmulo de poeira nas gavetas e prateleiras. Com o tempo, a umidade aparece em forma de manchas amarelas, esbranquiçadas ou pretas, além do temido mofo que surge e seu mau cheiro impregna nas roupas e acessórios.
O ideal é remover o pó das prateleiras toda semana e uma vez por mês limpar também as paredes laterais e do fundo. A cada três meses é recomendado remover as roupas e limpar todo o interior. Se houver umidade excessiva, essa limpeza que seria trimestral pode ocorrer mensalmente.
Experimente limpar com a misturinha abaixo, um limpador caseiro muito eficiente que remove sujeira e deixa o cheirinho do armário bem agradável. Use na limpeza externa e interna, prateleira, gaveta, varão e portas. Confira a receita:
Ingredientes
· 250 ml de água
· 250 ml de álcool de eucalipto
· 2 colheres de sopa de sabão de coco
Modo de fazer
· Misture tudo e coloque em um borrifador
Modo de usar
· Borrife em uma flanela, aplique no local que deseja limpar e, em seguida, seque.
Observações
· Não é necessário passar pano úmido para remover o produto, basta secar.
· O álcool de eucalipto é encontrado facilmente no supermercado
· O ideal é sabão de coco liquido, em pó ou ainda a barra de sabão de coco ralado.
· O detergente funciona, mas não é tão eficiente e perfumado quanto o sabão de coco.
Se o seu guarda-roupa sofre com umidade excessiva recomendo utilizar um produto “evita mofo”. No closet, os desumidificadores elétricos são grandes aliados. Nestes casos, a limpeza com vinagre de álcool puro ou Lysoform puro mantém o mofo afastado por mais tempo.