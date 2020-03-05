Aprenda como fazer a limpeza ideal do guarda-roupas

Limpador ajuda a prevenir o mofo. Crédito: Freepik

Tantos são os afazeres que, muitas vezes, a limpeza do interior do guarda-roupa fica esquecida ocasionando o acúmulo de poeira nas gavetas e prateleiras. Com o tempo, a umidade aparece em forma de manchas amarelas, esbranquiçadas ou pretas, além do temido mofo que surge e seu mau cheiro impregna nas roupas e acessórios.

O ideal é remover o pó das prateleiras toda semana e uma vez por mês limpar também as paredes laterais e do fundo. A cada três meses é recomendado remover as roupas e limpar todo o interior. Se houver umidade excessiva, essa limpeza que seria trimestral pode ocorrer mensalmente.

Experimente limpar com a misturinha abaixo, um limpador caseiro muito eficiente que remove sujeira e deixa o cheirinho do armário bem agradável. Use na limpeza externa e interna, prateleira, gaveta, varão e portas. Confira a receita:

Ingredientes

· 250 ml de água

· 250 ml de álcool de eucalipto

· 2 colheres de sopa de sabão de coco

Modo de fazer

· Misture tudo e coloque em um borrifador

Modo de usar

· Borrife em uma flanela, aplique no local que deseja limpar e, em seguida, seque.

Observações

· Não é necessário passar pano úmido para remover o produto, basta secar.

· O álcool de eucalipto é encontrado facilmente no supermercado

· O ideal é sabão de coco liquido, em pó ou ainda a barra de sabão de coco ralado.

· O detergente funciona, mas não é tão eficiente e perfumado quanto o sabão de coco.