Receitas caseiras para remover cheiro ruim e manchas do sofá

As dicas de hoje são para remover manchas e cheiros ruins do sofá, das cortinas. do colchão e do tapete de pêlo curto. Trata-se de uma misturinha que remove cheiro de animais, de suor, de cigarro, de umidade e outros odores desagradáveis. E de um truque extra que remove manchas recentes destas superfícies.das superfícies
Confira a receitinha abaixo:
Ingredientes
- 250ml de água morna
- 1 colher de sopa de bicarbonato
- 1 colher de sopa de amaciante
- ½ xícara de chá de vinagre de álcool
- ½ xícara de chá de álcool líquido
Como fazer
- Misture a água morna com bicarbonato e mexa bem até dissolver o bicarbonato por completo. (A água morna dissolve o bicarbonato evitando o entupimento da válvula do frasco em que a mistura será reservada);
- Adicione o álcool e o amaciante, em seguida misture bastante para dissolver o amaciante;
- Por último, acrescente o vinagre de álcool claro. Se efervescer, espere a espuma baixar e prossiga;
- Despeje em um frasco spray com bico borrifador.
Como usar
- Aspire ou escove a superfície do sofá, colchão ou tapete que deseja limpar para remover poeira, pêlos e sujeiras sólidas em geral;
- Borrife a mistura em toda a superfície com uma distância de 30 cm - nada de encharcar o sofá, devemos pulverizar, tipo uma “nuvem” da mistura;
- Deixe secar antes de sentar, por capa ou forrar.
Se quiser, ligue o ventilador para ajudar a secar. E se o sofá for de camurça/Suede, escove ou aspire novamente depois de seco.
Você pode fazer o mesmo processo em em cortinas, mas, se a sua for de cetim ou seda, faça um teste antes em uma pequena parte do tecido.
Não exagere nas medidas dos ingredientes da mistura, principalmente no amaciante. O exagero pode deixar a superfície com um aspecto engordurado.
Dicas extras: o amaciante concentrado tem perfume acentuado e a mistura fica bem forte! Vale a pena usar ele no lugar do comum O vinagre que recomendo é o de álcool claro, já que os vinagres de maçã ou vinho têm cheiro forte. O álcool deve ser aquele líquido comum que compramos no supermercado, pois o álcool em gel reage quimicamente com o amaciante e empelota a mistura.
Para remover manchas
Para remover manchas do sofá, você pode adquirir um “tira manchas” a seco, facilmente encontrado nos supermercados, use conforme orientação do fabricante.
A opção caseira a seguir remove manchas recentes, aplique-a logo após derramar algo no sofá:
Misture bicarbonato em um pouco de sabão líquido até formar uma pasta. Aplique na mancha enquanto esfrega com uma escovinha. Deixe agir, esfregue mais um pouco e remova com pano úmido.