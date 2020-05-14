Receitas caseiras para remover cheiro ruim e manchas do sofá

A receita é prática e você pode fazer com produtos que tem em casa. Crédito: Freepik

As dicas de hoje são para remover manchas e cheiros ruins do sofá, das cortinas. do colchão e do tapete de pêlo curto. Trata-se de uma misturinha que remove cheiro de animais, de suor, de cigarro, de umidade e outros odores desagradáveis. E de um truque extra que remove manchas recentes destas superfícies.das superfícies

Confira a receitinha abaixo:

Ingredientes

250ml de água morna

1 colher de sopa de bicarbonato

1 colher de sopa de amaciante

½ xícara de chá de vinagre de álcool

½ xícara de chá de álcool líquido

Como fazer

- Misture a água morna com bicarbonato e mexa bem até dissolver o bicarbonato por completo. (A água morna dissolve o bicarbonato evitando o entupimento da válvula do frasco em que a mistura será reservada);

- Adicione o álcool e o amaciante, em seguida misture bastante para dissolver o amaciante;

- Por último, acrescente o vinagre de álcool claro. Se efervescer, espere a espuma baixar e prossiga;

- Despeje em um frasco spray com bico borrifador.

Como usar

- Aspire ou escove a superfície do sofá, colchão ou tapete que deseja limpar para remover poeira, pêlos e sujeiras sólidas em geral;

- Borrife a mistura em toda a superfície com uma distância de 30 cm - nada de encharcar o sofá, devemos pulverizar, tipo uma “nuvem” da mistura;

- Deixe secar antes de sentar, por capa ou forrar.

Se quiser, ligue o ventilador para ajudar a secar. E se o sofá for de camurça/Suede, escove ou aspire novamente depois de seco.

Você pode fazer o mesmo processo em em cortinas, mas, se a sua for de cetim ou seda, faça um teste antes em uma pequena parte do tecido.

Não exagere nas medidas dos ingredientes da mistura, principalmente no amaciante. O exagero pode deixar a superfície com um aspecto engordurado.

Dicas extras: o amaciante concentrado tem perfume acentuado e a mistura fica bem forte! Vale a pena usar ele no lugar do comum O vinagre que recomendo é o de álcool claro, já que os vinagres de maçã ou vinho têm cheiro forte. O álcool deve ser aquele líquido comum que compramos no supermercado, pois o álcool em gel reage quimicamente com o amaciante e empelota a mistura.

Para remover manchas

Para remover manchas do sofá, você pode adquirir um “tira manchas” a seco, facilmente encontrado nos supermercados, use conforme orientação do fabricante.

A opção caseira a seguir remove manchas recentes, aplique-a logo após derramar algo no sofá: