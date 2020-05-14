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Dicas da Lucy

Receitas caseiras para remover cheiro ruim e manchas do sofá

Aprenda a fazer uma misturinha que remove cheiro ruim e confira uma dica extra para remover manchas recentes das superfícies

Públicado em 

14 mai 2020 às 07:59
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

lucy
A receita é prática e você pode fazer com produtos que tem em casa. Crédito: Freepik
As dicas de hoje são para remover manchas e cheiros ruins do sofá, das cortinas. do colchão e do tapete de pêlo curto. Trata-se de uma misturinha que remove cheiro de animais, de suor, de cigarro, de umidade e outros odores desagradáveis. E de um truque extra que remove manchas recentes destas superfícies.das superfícies
Confira a receitinha abaixo:
Ingredientes
  • 250ml de água morna
  • 1 colher de sopa de bicarbonato
  • 1 colher de sopa de amaciante
  • ½ xícara de chá de vinagre de álcool
  • ½ xícara de chá de álcool líquido
Como fazer
- Misture a água morna com bicarbonato e mexa bem até dissolver o bicarbonato por completo. (A água morna dissolve o bicarbonato evitando o entupimento da válvula do frasco em que a mistura será reservada);
- Adicione o álcool e o amaciante, em seguida misture bastante para dissolver o amaciante;
- Por último, acrescente o vinagre de álcool claro. Se efervescer, espere a espuma baixar e prossiga;
- Despeje em um frasco spray com bico borrifador.
Como usar
- Aspire ou escove a superfície do sofá, colchão ou tapete que deseja limpar para remover poeira, pêlos e sujeiras sólidas em geral;
- Borrife a mistura em toda a superfície com uma distância de 30 cm - nada de encharcar o sofá, devemos pulverizar, tipo uma “nuvem” da mistura;
- Deixe secar antes de sentar, por capa ou forrar.
Se quiser, ligue o ventilador para ajudar a secar. E se o sofá for de camurça/Suede, escove ou aspire novamente depois de seco.
Você pode fazer o mesmo processo em em cortinas, mas, se a sua for de cetim ou seda, faça um teste antes em uma pequena parte do tecido.
Não exagere nas medidas dos ingredientes da mistura, principalmente no amaciante. O exagero pode deixar a superfície com um aspecto engordurado.

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Dicas extras: o amaciante concentrado tem perfume acentuado e a mistura fica bem forte! Vale a pena usar ele no lugar do comum O vinagre que recomendo é o de álcool claro, já que os vinagres de maçã ou vinho têm cheiro forte. O álcool deve ser aquele líquido comum que compramos no supermercado, pois o álcool em gel reage quimicamente com o amaciante e empelota a mistura.

Para remover manchas

Para remover manchas do sofá, você pode adquirir um “tira manchas” a seco, facilmente encontrado nos supermercados, use conforme orientação do fabricante.
A opção caseira a seguir remove manchas recentes, aplique-a logo após derramar algo no sofá:
Misture bicarbonato em um pouco de sabão líquido até formar uma pasta. Aplique na mancha enquanto esfrega com uma escovinha. Deixe agir, esfregue mais um pouco e remova com pano úmido.

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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