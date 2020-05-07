Saiba como desamassar roupas sem precisar usar o ferro

- Nem sempre vale a pena ligar o ferro para passar uma única peça, não é mesmo? E quem nunca passou a roupa antes de colocar no armário ou na mala e na hora de usar ela já estava amarrotada que atire a primeira pedra. Estes problemas podem ser resolvidos com uma misturinha simples, feitas com produtos que todo mundo tem em casa.
Confira o passo a passo:
Ingredientes
- 100 ml água
- 100 ml vinagre de álcool ou álcool comum
- 4 colheres de sopa de amaciante comum ou 1 colher amaciante concentrado
Modo de fazer
.Coloque a mistura no borrifador e borrife formando uma névoa. Em seguida, dê uma alisada com as mãos e espere secar. Não precisa passar o ferro.
Tecidos em que a misturinha pode ser aplicada
Você pode fazer o procedimento em malhas, algodão e até tecidos sintéticos. Tecidos acetinados ou crepe de seda podem manchar, teste antes em uma pequena parte escondida da peça.
Utilidades
Suavizar o amassado das roupas, ou seja, aquela roupa de malha que você tirou do varal e guardou sem passar. Aquela camisa que você passou, mas amassou dentro do guarda roupa ou até aquela roupa que amassou na viagem.
O produto tem validade de 3 meses.
