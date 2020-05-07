Dica da Lucy

Saiba como desamassar roupas sem precisar usar o ferro

Aprenda a suavizar o amassado das roupas antes de usar ou até mesmo aquela que amassou na mala ou no ármario. Você vai precisar apenas de uma boa e velha misturinha

Públicado em 

07 mai 2020 às 08:59
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Mantenha o ferro desligado e aproveite esta dica.
Mantenha o ferro desligado e aproveite esta dica. Crédito: Freepik
  • Nem sempre vale a pena ligar o ferro para passar uma única peça, não é mesmo? E quem nunca passou a roupa antes de colocar no armário ou na mala e na hora de usar ela já estava amarrotada que atire a primeira pedra. Estes problemas podem ser resolvidos com uma misturinha simples, feitas com produtos que todo mundo tem em casa.  
Confira o passo a passo:
 Ingredientes
  • 100 ml água
  • 100 ml vinagre de álcool ou álcool comum
  • 4 colheres  de sopa de amaciante comum ou 1 colher amaciante concentrado
Modo de fazer
.Coloque a mistura no borrifador e borrife formando uma névoa. Em seguida, dê uma alisada com as mãos e espere secar. Não precisa passar o ferro. 
Tecidos em que a misturinha pode ser aplicada
Você pode fazer o procedimento em malhas, algodão e até tecidos sintéticos. Tecidos acetinados ou crepe de seda podem manchar, teste antes em uma pequena parte escondida da peça.
Utilidades
Suavizar o amassado das roupas, ou seja, aquela roupa de malha que você tirou do varal e guardou sem passar. Aquela camisa que você passou, mas amassou dentro do guarda roupa ou até aquela roupa que amassou na viagem.
O produto tem validade de 3 meses.
Aproveite e até a próxima!

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

