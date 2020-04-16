"Método das 3 cestas" reduz a quantidade de roupas pra passar

Planejamento também ajuda a reduzir a "montanha" de roupas. Crédito: Freepik

A sensação de encontrar uma "montanha" de roupa para separar, dobrar, passar e guardar não é nada agradável. Quando a roupa está acumulada, gasta-se muito tempo realizando essas tarefas, além de ser cansativo.

E eu não acho que a tarefa de guardar roupas devia ser assim estressante e desanimadora, onde você fica cansada ao realizar algo tão cotidiano e virtuoso, afinal ter roupas limpas para vestir é mesmo uma dádiva. De verdade, esse sentimento ruim não faz sentido para mim e por isso que eu me recuso a ser dominada por esta sensação de tarefa por fazer, adotando no meu dia a dia o "método das três cestas", que agora compartilho com vocês, vejam como é fácil.

Planejamento

Defina dias para lavar roupas: brancas, cama e banho, uniformes, coloridas, camisa de tecido. Se possível, tente lavar roupas que exigem mais atenção, em dias que você tem mais tempo disponível.

Ataque o volume

Geralmente, a carga de roupa colorida é a que tem mais volume, pois nela estão pijamas, academia, roupas de ficar em casa, vestidos coloridos. Mais volume significa que vai gastar mais tempo pendurando a roupa e também recolhendo e dobrando, certo? Pois é, mas essa carga de roupa tem o maior número de roupas que não precisam ser passadas, e é aí que você vai atacar para diminuir a montanha que fica na gaveta, no armário ou em cima da cama esperando para ser guardada.

O "método das três cestas"

Tenha uma cesta para a roupa que será passada (fronha, lençol de cima, camisas, roupas em algodão, seda, crepe). Outra cesta para roupa intima (calcinha, cueca, meias). E mais uma cesta para as roupas que podem ser dobradas sem passar.

Dobre ao tirar do varal

Cada peça que você retirar do varal, você vai dobrar, fazer o rolinho ou pendurar no cabide, vai dobrando e colocando numa cesta. O próximo passo é percorrer cada cômodo com a cesta de roupas dobradas, guardando a roupa em seu devido lugar.

O que dobrar

O que não amassa ou aquilo que não precisa ser passado, porque ao alisar e dobrar fica ok.Como é o caso dos pijamas.

Dá para guardar sem passar: roupa íntima, short nylon, malhas frias tipo liganete, malha canelada, roupas de uso em casa, jeans, toalhas, cobre leito, lençol de elástico, pano de prato.

Misturinha "desamassa tudo"

Você pode borrifar água para lençol ou tecido e alisar com a mão. Dá para fazer uma versão caseira para ajudar a alisar o tecido. Antes de dobrar as roupas de algodão, borrife uma solução de 300 ml de álcool, 200 ml de água, 1 colher de amaciante. Borrife à distância para cair apenas uma pequena quantidade sobre a peça, alisa com as mãos, depois dobre. Acredite, não vai mofar a roupa!

Observações: evite utilizar água de passar industrializada para alisar as roupas que serão dobradas, aquelas do supermercado, pois contém muito amaciante entupindo as fibras do tecido;

A cesta com a roupa íntima deixe a vista e aproveite para dobrar enquanto assiste o noticiário, um filme ou série;

Ah! Quanto as roupas que serão passadas, se programe para passar antes que a cesta transborde além do mais quanto mais tempo dobrada sem passar mais amassada fica, dificultando a tarefa.

Agora é colocar a mão na massa. Ah! Conta pra gente o que achou tá?