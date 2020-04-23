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Dica da Lucy

Casa Perfumada: prepare sua água para tecidos

Roupas perfumadas são um acalanto e nos remete limpeza e bem-estar, confira a receita

Públicado em 

23 abr 2020 às 14:45
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Você também pode usar a solução ao passar roupas.
Você também pode usar a solução ao passar roupas. Crédito: Freepik
Muitas pessoas me escrevem perguntando como ter roupas perfumadas, desejam viver a experiência olfativa de abrir as portas do guarda-roupas e serem tomadas por aquele perfume agradável.
Por muito tempo busquei nos amaciantes a solução para manter minhas roupas perfumadas até que descobri essa receita de água para tecidos também conhecida como água para lençóis. Versátil, serve para aromatizar roupas de uso geral, toalhas de banho e roupa de cama. Você pode utilizar como água de passar e também para borrifar em cortinas, travesseiros, estofados e colchas após fazer as camas.
Se por aí o problema são as toalhas que logo após o uso ficam com cheiro desagradável, veja aqui a receita e acabe com cheiro estranho das toalhas.
Confira a seguir a receita de "Água para tecidos":
Ingredientes:
· 700 ml de água mineral;
· 200 ml de álcool de cereais;
· 100 ml de essência.
· Opcional: gotas de corante cosmético.
· Opcional: Renex (não possui quantidade exata, o objetivo é ir acrescentando até ficar na transparência desejada).
Material:
· Frasco grande para fazer a mistura;
· Espátula para misturar;
· Frasco com válvula spray.
Modo de fazer:
Em um frasco, adicione o álcool e a essência, vá misturando bem para que o álcool abra o aroma;
Adicione a água e o corante e misture. Você vai perceber nesta etapa que a água ficará turva isso se dá pela proporção de água e álcool. Já está pronto para usar, mas se você desejar um líquido transparente prossiga adicionando o Renex.
Adicione uma colher de Renex e misture. Se necessário, adicione mais meia colher e misture até a mistura perder a aparência turva e atingir a transparência desejada.
Agora sua água aromática para tecidos está pronta para ser utilizada.
Coloque em frascos com válvula spray e identificar com etiquetas.
Modo de usar:
Borrife poucas vezes sobre a cama após arrumada, o resultado é cama perfumada de forma suave. Você também pode utilizar esta receita como água de passar, basta borrifar na roupa enquanto passa o ferro quente.
Até a próxima!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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