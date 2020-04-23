Casa Perfumada: prepare sua água para tecidos

Você também pode usar a solução ao passar roupas. Crédito: Freepik

Muitas pessoas me escrevem perguntando como ter roupas perfumadas, desejam viver a experiência olfativa de abrir as portas do guarda-roupas e serem tomadas por aquele perfume agradável.

Por muito tempo busquei nos amaciantes a solução para manter minhas roupas perfumadas até que descobri essa receita de água para tecidos também conhecida como água para lençóis. Versátil, serve para aromatizar roupas de uso geral, toalhas de banho e roupa de cama. Você pode utilizar como água de passar e também para borrifar em cortinas, travesseiros, estofados e colchas após fazer as camas.

Confira a seguir a receita de "Água para tecidos":

Ingredientes:

· 700 ml de água mineral;

· 200 ml de álcool de cereais;

· 100 ml de essência.

· Opcional: gotas de corante cosmético.

· Opcional: Renex (não possui quantidade exata, o objetivo é ir acrescentando até ficar na transparência desejada).

Material:

· Frasco grande para fazer a mistura;

· Espátula para misturar;

· Frasco com válvula spray.

Modo de fazer:

Em um frasco, adicione o álcool e a essência, vá misturando bem para que o álcool abra o aroma;

Adicione a água e o corante e misture. Você vai perceber nesta etapa que a água ficará turva isso se dá pela proporção de água e álcool. Já está pronto para usar, mas se você desejar um líquido transparente prossiga adicionando o Renex.

Adicione uma colher de Renex e misture. Se necessário, adicione mais meia colher e misture até a mistura perder a aparência turva e atingir a transparência desejada.

Agora sua água aromática para tecidos está pronta para ser utilizada.

Coloque em frascos com válvula spray e identificar com etiquetas.

Modo de usar:

Borrife poucas vezes sobre a cama após arrumada, o resultado é cama perfumada de forma suave. Você também pode utilizar esta receita como água de passar, basta borrifar na roupa enquanto passa o ferro quente.