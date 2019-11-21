Acabe com o cheiro 'estranho' das toalhas de banho

Acabe com o cheiro ruim das toalhas Crédito: Shutterstock

É bem comum eu receber pedidos para acabar com cheiro de 'murrinha' das toalhas de banho. Trata-se daquele cheiro nada agradável que aparece quando começamos a usar a toalha.

No varal e no guarda roupa estão perfumadas, mas basta uma usada e pimba! Lá vem o mau cheiro.

Eu já passei por isso, mas não passo mais. Sabe por quê? Eu uso bicarbonato! Ele é um sal e sua presença nas toalhas absorve a umidade diminuindo a proliferação de fungos evitando inclusive o aparecimento do mofo. Toalhas higienizadas diariamente.

RECEITA PARA ACABAR COM MAU CHEIRO

Dilua 1 colher de sopa cheia de bicarbonato em 500 ml de água morna. e coloque em um frasco spray. A água morna é para dissolver o bicarbonato, assim ele não entope o borrifador.

MODO DE USAR

Todo dia após usar a toalha de banho, coloque a toalha no varal para secar e borrife a solução em toda a toalha. Deixe secar normalmente.

Se o cheiro permanecer mesmo higienizando com essa solução, recomendo o seguinte:

Ao lavar as toalhas, adicione junto do sabão 200 ml de vinagre de álcool ou 1 xícara de bicarbonato, ou 2 medidas de alvejante sem cloro liquido ou em pó. Troque o sabão, vai experimentando outras marcas e pare de usar amaciante por, no mínimo, 1 mês.

Também vale fazer o detox para as toalhas: ele faz uma limpeza profunda nas fibras e devolve a maciez.

DETOX PARA TOALHAS

Você vai precisar de:

1 bacia grande

10 litros de água quente (pode ser do chuveiro)

200 ml de vinagre de álcool claro



1/2 xícara de chá de bicarbonato



MODO DE PREPARO

Em uma bacia com água quente dissolva o vinagre e o bicarbonato e coloque as toalhas de molho por no mínimo 20 minutos e no máximo 2 horas. Retire as toalhas do molho e coloque na máquina, acrescente o sabão de sua preferência e lave normalmente.

Coloque a máquina no ciclo de lavagem longa ou roupa pesada ou toalhas de banho. Não coloque amaciante nesta e nem nas próximas cinco lavagens, no compartimento do amaciante acrescente vinagre de álcool claro para amaciar ainda mais.