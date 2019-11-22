Como lavar e secar roupas em dias de chuva

Em dias de chuvosos e muito úmidos nossas roupas demoram para secar. Em em alguns casos elas ficam com cheiro desagradável e sem perfume.
Algumas dicas são super importantes para secar a roupa de forma mais eficiente.
Em dias chuvosos evite usar amaciante, substitua por vinagre de álcool claro. Use em uma máquina cheia 2 xícaras de vinagre.
DICAS PARA SECAR AS ROUPAS
Planeje melhor os horários para lavar, talvez seja necessário lavar menos roupas por dia. Varal lotado só atrapalha, então deixe espaço entre as roupas. Estenda de forma que fiquem o mais esticadas possível, sem se sobrepor.
Ao invés de usar pregadores, você também pode pendurar as roupas em cabides. Assim, permite que passe corrente de ar entre as peças, acelerando a secagem.
É comum deixarmos a casa mais fechada durante períodos chuvosos, e isso impede que haja uma boa circulação de ar nos ambientes. Uma dica é utilizar um ventilador direcionado para o varal, permitindo que o ar circule melhor e acelere a secagem das peças.
Se você possui máquina lava e seca em casa, chegou a hora de usar! Se não possui, pode optar por uma lavanderia auto serviço, levando as roupas apenas para secar por lá. Normalmente o custo não é muito alto e pode te salvar em situações emergenciais.
Lave as roupas em sua casa, retire as peças que não podem ir para secadora (poliéster, malha com maior porcentagem de lycra) e leve até a lavanderia. Desta forma você terá roupas limpas e perfumadas mesmo tendo passado por uma semana fria e chuvosa.
Mas se você já lavou as roupas e elas não secaram direito, ficando aquele cheiro de cachorro molhado, faça a misturinha abaixo que ajuda e muito a deixar a roupa livre do cheiro ruim.
PARA NEUTRALIZAR CHEIRO NAS ROUPAS
Você vai precisar de:
- 1 xícara de água
- 1 colher de sopa bicarbonato
- 1/2 xícara de álcool
- 1/2 xicara de vinagre de álcool
- 1/2 tampa de amaciante
Em um recipiente aberto, misture os ingredientes. Comece dissolvendo o bicarbonato na água, acrescente primeiro o álcool e depois o vinagre e o amaciante.
Bicarbonato com vinagre efervesce e produz gases, por isso nunca misture os ingredientes em garrafas ou frasco pet faça em uma bacia ou vasilha aberta e depois coloque no frasco borrifador.