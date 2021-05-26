Aprenda como cuidar das roupas íntimas

Jamais deixe roupa íntima secando no banheiro pois pode haver a proliferação de fungos devido à alta umidade do ambiente Crédito: Freepik

A limpeza e conservação de roupas íntimas sempre foi um assunto que gerou dúvidas entre as mulheres. Será que devemos lavar à mão ou na máquina? Podemos lavar a calcinha no banho? E ainda, tem problema secar no banheiro?

O fato é que não podemos negligenciar os cuidados com a limpeza das roupas íntimas, veja abaixo alguns cuidados que devem ser tomados para conforto e saúde principalmente da mulher.

Uso do sabão: pode usar o sabão de sua preferência desde que enxágue e não deixe resíduo. Por se diluir mais facilmente na água o sabão líquido é o mais indicado já que deixa menos resíduos. Pessoas propensas a alergias como dermatites podem optar por sabão com pouco perfume e sem cor (branco ou transparente). Se optar por sabão em barra, prefira o de coco rico em óleo de coco e sem branqueador óptico como o Roma, Milão, Positiva.

Algumas pessoas lavam calcinha com xampu e isso não é indicado. Existem sabões específicos para limpeza de calcinha, estes sim podem ser utilizados bem como sabonete para área intima.

Á mão ou na lavadora: pode lavar na lavadora de roupas, mas para não relaxar o elástico o ideal é colocar as calcinhas em saquinhos protetores.

Adultos e crianças: não lave roupa íntima infantil com a de adulto.

Caso opte por lavar a calcinha no chuveiro, enxágue bem e coloque para secar fora do banheiro, jamais deixe roupa íntima secando no banheiro pois pode haver a proliferação de fungos devido à alta umidade do ambiente.