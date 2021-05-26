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Aprenda como cuidar das roupas íntimas

Uma das dicas é que você pode usar o sabão de sua preferência desde que enxágue e não deixe resíduo

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

26 mai 2021 às 02:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Roupa íntima
Jamais deixe roupa íntima secando no banheiro pois pode haver a proliferação de fungos devido à alta umidade do ambiente Crédito: Freepik
A limpeza e conservação de roupas íntimas sempre foi um assunto que gerou dúvidas entre as mulheres. Será que devemos lavar à mão ou na máquina? Podemos lavar a calcinha no banho? E ainda, tem problema secar no banheiro?
O fato é que não podemos negligenciar os cuidados com a limpeza das roupas íntimas, veja abaixo alguns cuidados que devem ser tomados para conforto e saúde principalmente da mulher.
Uso do sabão: pode usar o sabão de sua preferência desde que enxágue e não deixe resíduo. Por se diluir mais facilmente na água o sabão líquido é o mais indicado já que deixa menos resíduos. Pessoas propensas a alergias como dermatites podem optar por sabão com pouco perfume e sem cor (branco ou transparente). Se optar por sabão em barra, prefira o de coco rico em óleo de coco e sem branqueador óptico como o Roma, Milão, Positiva.
Algumas pessoas lavam calcinha com xampu e isso não é indicado. Existem sabões específicos para limpeza de calcinha, estes sim podem ser utilizados bem como sabonete para área intima.
Á mão ou na lavadora: pode lavar na lavadora de roupas, mas para não relaxar o elástico o ideal é colocar as calcinhas em saquinhos protetores.
Adultos e crianças: não lave roupa íntima infantil com a de adulto.
Caso opte por lavar a calcinha no chuveiro, enxágue bem e coloque para secar fora do banheiro, jamais deixe roupa íntima secando no banheiro pois pode haver a proliferação de fungos devido à alta umidade do ambiente. 
Secagem correta: o ideal é secar em local ventilado e arejado.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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