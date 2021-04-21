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Aprenda como recuperar o alimento que salgou demais

Tem como retirar o excesso de sal colocando em prática alguns segredos, como utilizando açúcar, limão e vinagre

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

21 abr 2021 às 02:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Carne na panela
Umas das opções é acrescentar uma colher de café de açúcar e uma colher de sopa de vinagre. Crédito: Freepik
Não te jeito, às vezes a gente erra a mão e salga um alimento. Mas calma, tem como retirar o excesso de sal colocando em prática esses segredos antigos das nossas avós. Anote essas dicas.
Limão: pingue algumas gotas de limão na água de cozimento e deixe ferver um pouco mais.
Açúcar e vinagre: acrescente uma colher de café de açúcar e uma colher de sopa de vinagre.
Batata: coloque para cozinhar junto do alimento uma batata cortada ao meio. A batata absorve o sal.
Cebola: o mesmo vale para a cebola, coloque uma cebola inteira sem casca para cozinhar junto do alimento que salgou
Superfácil e prático não é mesmo?!
Mãos à obra!

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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