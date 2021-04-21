Aprenda como recuperar o alimento que salgou demais

Umas das opções é acrescentar uma colher de café de açúcar e uma colher de sopa de vinagre. Crédito: Freepik

Não te jeito, às vezes a gente erra a mão e salga um alimento. Mas calma, tem como retirar o excesso de sal colocando em prática esses segredos antigos das nossas avós. Anote essas dicas.

Limão: pingue algumas gotas de limão na água de cozimento e deixe ferver um pouco mais.

Açúcar e vinagre: acrescente uma colher de café de açúcar e uma colher de sopa de vinagre.

Batata: coloque para cozinhar junto do alimento uma batata cortada ao meio. A batata absorve o sal.

Cebola: o mesmo vale para a cebola, coloque uma cebola inteira sem casca para cozinhar junto do alimento que salgou

Superfácil e prático não é mesmo?!