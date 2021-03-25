Hora da limpeza

Saiba como acabar com os mosquitinhos dos banheiros

Lave os ralos, remova os cabelos, esfregue com escova, água sanitária e enxágue com água fervente

Publicado em 25 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

25 mar 2021 às 02:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Mulher limpando o banheiro
Paredes e piso devem ficar bem limpos. Faça uma boa limpeza nos ralos a cada quinzena Crédito: Iakov Filimonov/ Freepik
Em certas épocas aparecem nos banheiros mosquitinhos bem miúdos.  Por mais que lavamos e limpamos o espaço eles permanecem lá!
Isso acontece porque esses bichinhos colocam seus ovos nos ralos e encanamentos e se alimentam da gordura dos ralos, encanamentos e paredes.
Para eliminá-los mantenha o banheiro, paredes e piso bem limpos e faça uma boa limpeza nos ralos a cada quinzena.
Lave os ralos, remova os cabelos, esfregue com escova, água sanitária e enxágue com água fervente.
Após lavar coloque no ralo uma colher bem cheia de sal fino de cozinha ou bicarbonato de sódio.
Pelos próximos três dias, sempre à noite, coloque o sal ou o bicarbonato e 10 gotinhas de óleo ou aromatizador de eucalipto.

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

