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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/05/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Maio de 2026 às 07:54

O sábado pedirá aos nativos consciência nas atitudes e maturidade nas escolhas (Imagem: vetre | Shutterstock)
O sábado pedirá aos nativos consciência nas atitudes e maturidade nas escolhas Crédito: Imagem: vetre | Shutterstock
O sábado trará uma energia de equilíbrio, movimento e ajustes emocionais importantes. Algumas cartas do tarot indicam celebrações e avanços, enquanto outras apontam conflitos internos e a necessidade de reflexão. O dia pedirá consciência nas atitudes e maturidade nas escolhas.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 3 de Copas

O dia favorecerá encontros, amizades e momentos felizes ao ariano (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O dia favorecerá encontros, amizades e momentos felizes ao ariano Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “3 de Copas” indica que haverá um clima de leveza e celebração. O dia favorecerá encontros, amizades e momentos felizes. Será um bom momento para se conectar com quem te faz bem.

Touro — A Justiça

O dia pedirá ao taurino responsabilidade, equilíbrio e clareza nas escolhas (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O dia pedirá ao taurino responsabilidade, equilíbrio e clareza nas escolhas Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
Decisões importantes estarão em destaque, conforme a carta “A Justiça”. O dia pedirá responsabilidade, equilíbrio e clareza nas escolhas. Tudo o que você fizer tenderá a trazer consequências diretas.

Gêmeos — 6 de Ouros

O dia do geminiano favorecerá a generosidade, o apoio e relações mais justas (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O dia do geminiano favorecerá a generosidade, o apoio e relações mais justas Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “6 de Ouros” indica que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá a generosidade , o apoio e as relações mais justas. Dar e receber precisarão estar em harmonia.

Câncer — 3 de Espadas

O canceriano deverá permitir-se sentir, mas sem se prender ao passado (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O canceriano deverá permitir-se sentir, mas sem se prender ao passado Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A sensibilidade emocional estará em evidência, conforme a carta “3 de Espadas”. O dia poderá trazer mágoas ou decepções à tona. Será importante permitir-se sentir, mas sem se prender ao passado.

Leão — 9 de Espadas

O leonino precisará ter cuidado com a ansiedade e os pensamentos excessivos (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O leonino precisará ter cuidado com a ansiedade e os pensamentos excessivos Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
Será necessário cuidado com a ansiedade e os pensamentos excessivos. A carta “9 de Espadas” alerta que as preocupações poderão estar maiores na mente do que na realidade.

Virgem — O Louco

O dia favorecerá recomeços e dará ao virginiano coragem para seguir um caminho diferente (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O dia favorecerá recomeços e dará ao virginiano coragem para seguir um caminho diferente Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
Um novo ciclo se abrirá, trazendo liberdade, conforme a carta “O Louco”. O dia favorecerá recomeços e coragem para seguir um caminho diferente. Será importante confiar no próprio instinto.

Libra — A Temperança

O dia pedirá calma ao libriano para lidar com situações que exigirão ajustes (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O dia pedirá calma ao libriano para lidar com situações que exigirão ajustes Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “A Temperança” indica que o equilíbrio e a paciência serão essenciais. O dia pedirá calma para lidar com situações que exigirão ajustes. Será importante evitar extremos.

Escorpião — Cavaleiro de Ouros

A persistência e o foco trarão resultados ao escorpiano (Imagem: judyjump | Shutterstock)
A persistência e o foco trarão resultados ao escorpiano Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A persistência e o foco trarão resultados. Segundo a carta “Cavaleiro de Ouros”, o progresso poderá ser lento, mas será seguro. Será importante seguir firme no que está construindo.

Sagitário — O Carro

O dia do sagitariano favorecerá decisões firmes e o avanço em objetivos importantes (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O dia do sagitariano favorecerá decisões firmes e o avanço em objetivos importantes Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “O Carro” indica que haverá movimento e conquista. O dia favorecerá decisões firmes e o avanço em objetivos importantes. Será um momento de seguir com determinação.

Capricórnio — 5 de Paus

O capricorniano precisará ter cuidado com disputas desnecessárias (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O capricorniano precisará ter cuidado com disputas desnecessárias Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
Pequenos conflitos poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cuidado com disputas desnecessárias e com o excesso de competitividade.

Aquário — A Roda da Fortuna

O dia trará surpresas e novos caminhos ao aquariano (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O dia trará surpresas e novos caminhos ao aquariano Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
Mudanças e viradas inesperadas poderão acontecer. Segundo a carta “A Roda da Fortuna”, o dia trará surpresas e novos caminhos. Será importante confiar no fluxo da vida.

Peixes — Cavaleiro de Espadas

O dia pedirá ao pisciano cuidado com atitudes precipitadas (Imagem: judyjump | Shutterstock)
O dia pedirá ao pisciano cuidado com atitudes precipitadas Crédito: Imagem: judyjump | Shutterstock
A carta “Cavaleiro de Espadas” indica que haverá tendência à ação rápida e a decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e com palavras ditas sem pensar.

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