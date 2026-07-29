Lua Cheia poderá ser observada do Parque da Fonte Grande na noite desta quarta (29)

O Parque da Fonte Grande, em Vitória, ficará aberto na noite desta quarta-feira (29) para que as pessoas possam observar a lua cheia A atividade será realizada no Mirante da Cidade, das 18h às 20h, com entrada gratuita e sem necessidade de agendamento.





Do ponto mais alto da Capital, a 308,8 metros de altitude, moradores e visitantes poderão contemplar a lua cheia em meio a uma das paisagens mais privilegiadas de Vitória, com vista para cartões-postais





Segundo a prefeitura, a proposta do projeto "Lua Cheia no Parque da Fonte Grande", que está em sua 5ª edição, é aproximar o público das áreas naturais protegidas do município, oferecendo uma experiência de contemplação, lazer e conexão com a natureza em um dos espaços verdes mais emblemáticos da capital.





O acesso ao Parque da Fonte Grande será feito pela guarita Tião Sá, localizada na Rodovia Serafim Derenzi, próximo à entrada da antiga unidade da Faesa. A subida poderá ser realizada de carro, moto ou bicicleta pela via interna do parque, a Estrada Tião Sá, seguindo até o estacionamento. A entrada será autorizada até as 19h. O evento contará com o apoio da Guarda Municipal.





Em caso de chuva ou de tempo muito nublado, a atividade será automaticamente cancelada.