Mortos em acidente na BR 259 eram advogado e esposa

Um advogado e a esposa dele morreram no acidente entre um carro e um caminhão, na BR-259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (16). A seccional estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte de José Peres de Araújo, que teve o óbito confirmado no local.





De acordo com o presidente da 1ª Subseção da OAB em Colatina, Luciano Caetano Bonjardim, a outra vítima fatal do acidente foi a esposa de José. Luciano também confirmou, por meio das redes sociais, que o sobrevivente da colisão é também um advogado. A vítima foi encaminhada ao Hospital Sílvio Ávidos, onde passou por uma cirurgia durante a tarde.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu no km 70 da BR-259, na altura do distrito de Itapina. A colisão, entre o carro em que estavam e um caminhão, fez com que José e sua esposa morressem no local. O advogado sobrevivente foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em meio às ferragens.