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Em Nova Carapina II

Jovem é baleado em carro após troca de tiros na Serra e acaba preso

Publicado em

16 jul 2026 às 10:31

Um jovem de 26 anos foi baleado dentro de um carro em Nova Carapina II, na Serra, na noite de quarta-feira (15). Ele estava armado, chegou a trocar tiros com os suspeitos e conseguiu se esconder no quintal de uma casa. Um vídeo gravado por testemunhas mostra as marcas dos disparos no veículo (veja acima)


O jovem relatou aos policiais que estava transitando pela rua quando foi alvo dos tiros. Ele revidou e, após ser baleado, conseguiu se esconder no quintal de uma residência, onde foi localizado pela Polícia Militar


Ele foi atingido no punho, no dorso, na coxa e no ombro, e foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde ficou internado sob escolta, já que estava com uma pistola. 


Polícia Civil informou que o jovem baleado foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.


*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Tráfico de drogas

Operação prende 5 e apreende câmeras usadas para monitorar polícia em Guaçuí

Publicado em 16/07/2026 às 11:23
Operação contra o tráfico de drogas termina com cinco presos em Guaçuí
Operação contra o tráfico de drogas termina com cinco presos em Guaçuí Polícia Militar

Cinco homens foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas durante a Operação Cidade Limpa II, realizada na manhã desta quinta-feira (16), em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A ação também resultou na apreensão de drogas, dinheiro e câmeras de videomonitoramento que, segundo a Polícia Civil, eram utilizadas para monitorar a movimentação das forças de segurança.


A operação foi coordenada pela Delegacia de Guaçuí, com apoio de delegacias de municípios vizinhos e da Polícia Militar. Ao todo, cerca de 60 policiais cumpriram mandados judiciais nos bairros Vila dos Professores, Vale do Sol, São José e Antônio Francisco Moreira.


De acordo com a delegada de Guaçuí, Yasmin Fassarella, as investigações tiveram início em maio deste ano e identificaram uma estrutura organizada de tráfico de drogas. Segundo ela, os investigados instalaram câmeras em vias públicas para acompanhar a chegada das equipes policiais e tentar evitar abordagens.


Durante a operação, dois dos cinco presos foram flagrados com entorpecentes em suas residências. Os policiais apreenderam três câmeras de videomonitoramento, cerca de R$ 4 mil em dinheiro, 1,7 quilo de maconha, porções de haxixe e materiais utilizados na preparação, mistura e embalagem de drogas.


Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Guaçuí e, posteriormente, serão levados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Danificou reservatório

Incêndio em terreno suspende atendimentos em posto de saúde de Cachoeiro

Publicado em 16/07/2026 às 11:15

Um incêndio em um terreno localizado nos fundos da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, danificou a tubulação e o reservatório de água que abastecem a unidade. Com isso, a prefeitura suspendeu os atendimentos desta quinta-feira (16).


Segundo o município, equipes já trabalham para reparar os danos e restabelecer o funcionamento da unidade o mais rápido possível.


A moradora Gilda Ozório, que tinha uma consulta com um clínico geral agendada para esta quinta-feira, foi até a UBS sem saber da suspensão dos atendimentos. “Cheguei e está fechado. Tinha consulta hoje e não sabia que estava fechado. Fiquei triste, pois tirei o dia para vir, estou precisando e agora é esperar abrir, né”, relatou Gilda, em entrevista à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul.


A prefeitura orienta os moradores a acompanharem os canais oficiais do município para obter informações sobre a retomada dos atendimentos. Até a publicação desta reportagem, a administração municipal não havia informado quando o serviço será normalizado.
Incêndio afeta reservatório de água de posto em Cachoeiro e atendimento é suspenso
Incêndio afeta reservatório de água de posto em Cachoeiro e atendimento é suspenso PMCI/ Mariana Couto
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Atenção, motoristas!

Começa retirada de passarela destruída em acidente há 2 anos na BR 101 em Linhares

Publicado em 16/07/2026 às 10:59
De acordo com a Ecovias Capixaba, o trecho onde ocorre a limpeza dos fragmentos da estrutura está interditado
A demolição deve durar cerca de 30 dias Vitor Recla

Mais de dois anos após ser destruída em um acidente envolvendo uma carreta, a passarela da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, começou a ser demolida na quarta-feira (15). Segundo a Ecovias Capixaba, a retirada dos destroços deve durar cerca de 30 dias e exige a interdição de um trecho da pista marginal.


A estrutura foi atingida em fevereiro de 2024 por uma carreta que transportava uma retroescavadeira. Ao passar sob a passarela, a alça da máquina colidiu com a estrutura, provocando o desabamento de grande parte dela.

Durante a demolição, motoristas que seguem em direção a São Mateus pela pista marginal à direita encontram o trecho interditado. O tráfego permanece liberado pela pista central, tanto no sentido Centro de Linhares quanto em direção a Vitória. A concessionária orienta os condutores a utilizarem a pista central durante a execução dos trabalhos.


A travessia de pedestres continua sendo realizada pelas faixas existentes no local. De acordo com a Prefeitura de Linhares, a passarela já não atendia ao interesse público e o município estuda novos projetos para a travessia, com o objetivo de oferecer mais segurança e melhorar a mobilidade dos pedestres.

Caso aconteceu em fevereiro de 2024
Com o impacto da batida, a estrutura foi ao chão Felipe Reis

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Atenção

Fumaça encobre bairros e chama atenção em Vila Velha

Publicado em 15/07/2026 às 22:05
Fumaça se espalhou por diversos bairros de Vila Velha, inclusive Itapuã Juliana Morgado

Uma densa fumaça tomou conta de diversos bairros de Vila Velha na noite desta quarta-feira (15), chamando a atenção de moradores e provocando reclamações sobre o forte cheiro de queimado.


Uma passageira do Sistema Transcol relatou ter sentido um forte cheiro de queimado no Terminal de Itaparica por volta das 20h40.

Fumaça e cheiro de queimado foram registrados no Terminal de Itaparica Eduarda Lisboa

Moradores também relataram nas redes sociais que a fumaça chegou a bairros como Santa Mônica, Gaivotas, Ataíde e Guaranhuns. Em Itapuã e na Praia da Costa, uma névoa esbranquiçada podia ser vista sobre os prédios, conforme registros feitos por moradores.


O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a Defesa Civil de Vila Velha e a Polícia Militar Ambiental foram procurados pela reportagem, mas não responderam até a publicação desta matéria. O texto será atualizado caso haja manifestação.

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Coronel Marcio Machado, diretor de operações do CBMES; Victor Ricciardi, secretário de Estado de Meio Ambiente; ⁠Coronel Alexandre Cerqueira, comandante-geral do CBMES; Coronel Benício Ferrari Júnior, coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Crime

Idoso é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Vila Velha

Publicado em 15/07/2026 às 16:32
Linhas do Transcol
Carlos Alberto Silva | Arquivo A Gazeta

Um idoso de 66 anos foi preso por importunação sexual contra uma passageira dentro de um ônibus do Sistema Transcol, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite de terça-feira (14). Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 20 anos, contou que o suspeito estava sentado ao lado dela quando passou a manipular o próprio órgão genital.


A jovem afirmou que ficou em choque ao perceber a ação do homem. Quando o ônibus se aproximou do ponto final, no Terminal de Itaparica, ela gritou para que o motorista parasse ao lado de uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento no local.


Segundo a corporação, o idoso negou as acusações. Ele foi levado para a delegacia, autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional. (Com informações do g1 ES)

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Bairro Ourimar

Incêndio atinge apartamento na Serra e mobiliza Bombeiros

Publicado em 15/07/2026 às 13:25
Um incêndio atingiu um apartamento no segundo andar de um prédio do Condomínio Ourimar, na Serra, na manhã desta quarta-feira (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos, mas uma mulher de 29 anos, que mora no andar superior, foi levada para atendimento médico após inalar muita fumaça.

Os moradores do apartamento que pegou fogo relataram que a suspeita é de que o incêndio tenha começado na fiação elétrica de um dos quartos. A causa ainda não foi confirmada.

A Defesa Civil da Serra esteve no local para avaliar se o imóvel sofreu danos estruturais. Caso a edificação seja interditada, os moradores serão encaminhados para atendimento pelo Serviço Social.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Ciclista morre após ser atingido por caminhonete na ES 164, em Cachoeiro

Publicado em 15/07/2026 às 12:06
Ciclista é atingido por caminhonete e morre em acidente
Ciclista é atingido por caminhonete e morre em acidente Redes sociais

Um ciclista, identificado como Onides Luiz Pereira, de 55 anos, morreu na tarde de terça-feira (14) após ser atingido por uma caminhonete na ES 164, rodovia Gumercindo Moura Nunes, na altura do bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


Segundo familiares, Onides trabalhava em uma empresa do setor de rochas na região e retornava para casa, no bairro Nossa Senhora Aparecida, quando ocorreu o acidente. A informação foi repassada à repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta Sul. A vítima morreu no local. As circunstâncias da colisão não foram informadas pela Polícia Militar.


De acordo com a PM, uma Volkswagen Amarok permaneceu às margens da rodovia após o acidente. O motorista não estava no local porque havia procurado atendimento médico em um hospital da cidade devido a escoriações. Após receber alta, ele realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo, e foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


A Polícia Científica informou que a perícia foi realizada no local e que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.


Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado, conforme previsto na legislação. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Morre motociclista que bateu na traseira de carreta na BR 101, em Jaguaré

Publicado em 15/07/2026 às 11:42
Acidente aconteceu na segunda-feira (13).
Everton seguia de moto quando bateu na traseira de uma carreta acoplada a dois semirreboques carregados com eucalipto PRF/ES

Morreu na madrugada desta quarta-feira (15) o motociclista de 45 anos que se envolveu em um acidente com uma carreta na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na última segunda-feira (13). Everton dos Santos estava internado no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. A morte foi confirmada pela Polícia Centífica.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Everton pilotava uma motocicleta quando bateu na traseira de uma carreta acoplada a dois semirreboques carregados com eucalipto. Ainda de acordo com a PRF, o caminhoneiro seguia em direção a Linhares e só parou cerca de um quilômetro após o ponto da colisão, pois afirmou não ter percebido o impacto.


A corporação informou que, após ser avisado sobre o acidente, o motorista retornou ao local e prestou apoio. As circunstâncias da colisão são investigadas pela Delegacia de Polícia de Jaguaré.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Novidade

Estação de bikes compartilhas chega à Glória, em Vila Velha

Publicado em 15/07/2026 às 11:02
Nova estação do Bikes chega à Glória, em Vila Velha, e amplia acesso ao sistema na cidade
Nova estação do Bikes chega à Glória, em Vila Velha, e amplia acesso ao sistema na cidade Divulgação | Bike ES

O sistema de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória ganhou uma nova estação na Praça Henrique Meyerfreund, no bairro Glória, em Vila Velha. O equipamento já está disponível para uso. 


Segundo Israel Leite, diretor comercial da Serttel, empresa que gerencia os programas de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória, a escolha da Glória segue critérios técnicos e operacionais. “A definição dos pontos leva em consideração estudos de demanda e fluxo, além da dinâmica de uso do sistema. Nesse caso, também realizamos a realocação de uma estação para uma região com maior potencial de utilização, atendendo melhor à operação e à cidade”.


Atualmente, o sistema conta com 21 estações e 210 bicicletas em operação em Vila Velha.  As pessoas que desejam utilizar o serviço precisam instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store ou App Store, realizar o cadastro, escolher o tipo de passe e retirar a bicicleta nos pontos disponíveis.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Crime

Jovem é sequestrado e encontrado morto a tiros em residencial de Linhares

Publicado em 15/07/2026 às 10:49

Um jovem de 22 anos, identificado como Gilson Vitor Amorim Rodrigues, foi encontrado morto a tiros na noite de terça-feira (14), no Residencial Rio Doce, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que Gilson foi levado à força por três suspeitos no bairro Residencial Mata do Cacau e, posteriormente, foi localizado sem vida no Residencial Rio Doce. No local do crime, os policiais encontraram duas cápsulas de munição e duas facas próximas ao meio-fio.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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