Jovem é baleado em carro após troca de tiros na Serra e acaba preso

Um jovem de 26 anos foi baleado dentro de um carro em Nova Carapina II, na Serra, na noite de quarta-feira (15). Ele estava armado, chegou a trocar tiros com os suspeitos e conseguiu se esconder no quintal de uma casa. Um vídeo gravado por testemunhas mostra as marcas dos disparos no veículo (veja acima).





O jovem relatou aos policiais que estava transitando pela rua quando foi alvo dos tiros. Ele revidou e, após ser baleado, conseguiu se esconder no quintal de uma residência, onde foi localizado pela Polícia Militar.





Ele foi atingido no punho, no dorso, na coxa e no ombro, e foi encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde ficou internado sob escolta, já que estava com uma pistola.





A Polícia Civil informou que o jovem baleado foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.





*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta