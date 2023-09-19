Bike Vitória aguenta subir ciclovia da Terceira Ponte? Fizemos o teste

A ciclovia da Terceira Ponte foi inaugurada no final de agosto e tem sido utilizada por muitos ciclistas, que estavam na expectativa de andar na via. Mas será que é possível subir a estrutura usando qualquer tipo de bicicleta? A reportagem de A Gazeta fez o teste com o Bike Vitória, sistema de bicicletas compartilhadas via aplicativo que opera na Capital. O resultado da experiência e as dificuldades encontradas podem ser conferidos no vídeo acima.
Logo no início do trajeto, a reportagem constatou que muitas bicicletas do Bike Vitória estavam danificadas. Apenas uma estava com as marchas e os freios funcionando, algo imprescindível para trafegar na ciclovia, que está a 70 metros de altura e cuja descida pode levar os ciclistas a atingirem 70 km/h.
Procurada a respeito da manutenção das bikes, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que, diariamente, inclusive aos domingos e feriados, funcionários da empresa que administra o Bike Vitória fazem ronda para avaliar as condições das bicicletas em todas as estações da Capital.
"As equipes passam em todas as estações recolhendo os equipamentos danificados, repondo peças e acessórios e as próprias bikes quando necessário para que nenhum ponto fique desfalcado. Além disso, reforça que, até o final do mês de setembro, uma nova estação deverá ser inaugurada na Praça do Papa, na altura do aquaviário", destacou a Setran, em nota.
"Casos de vandalismo ou falha nos equipamentos devem ser denunciados por meio do telefone 156. E a empresa responsável pelo serviço pode ser acionada pelo telefone 4003-4704", concluiu.