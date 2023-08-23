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Leonel Ximenes

Aquaviário da Praça do Papa terá estação do Bike Vitória

Saiba quantas bicicletas estarão disponíveis para o público no recém-inaugurado terminal das barcas

Públicado em 

23 ago 2023 às 18:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Estação do Bike Vitória: sistema tem 232 bicicletas adultas e 30 infantis
Estação do Bike Vitória: sistema tem 232 bicicletas adultas e 30 infantis Crédito: PMV
Pedalar (e depois navegar) é preciso. Os ciclistas vão ganhar uma estação do Bike Vitória no terminal aquaviário da Praça do Papa. Serão 16 novas posições e 12 bicicletas disponíveis também para quem precisar chegar ao espaço de embarque ou partir após o uso das barcas. A inauguração da nova estação está prevista para o período entre 12 e 17 de setembro.
Aliás, a Capital contará, no mês de seu aniversário, em setembro, com 38 estações do Bike Vitória, sendo três delas destinadas às crianças. O sistema passará, assim, a contar com 232 bicicletas adultas disponíveis, além de 30 bicicletas infantis.
Desde a sua implantação, segundo a prefeitura, o Bike Vitória já registrou mais de 1,6 milhão de viagens realizadas por adultos e mais de 25 mil viagens feitas por crianças. Aproximadamente, ainda de acordo com a PMV, 550 toneladas de gases poluentes foram evitadas graças ao projeto. Atualmente, o programa conta com mais de 178 mil usuários cadastrados.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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