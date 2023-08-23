Aquaviário da Praça do Papa terá estação do Bike Vitória

Pedalar (e depois navegar) é preciso. Os ciclistas vão ganhar uma estação do Bike Vitória no terminal aquaviário
da Praça do Papa. Serão 16 novas posições e 12 bicicletas disponíveis também para quem precisar chegar ao espaço de embarque ou partir após o uso das barcas. A inauguração da nova estação está prevista para o período entre 12 e 17 de setembro.
Aliás, a Capital
contará, no mês de seu aniversário, em setembro, com 38 estações do Bike Vitória, sendo três delas destinadas às crianças. O sistema passará, assim, a contar com 232 bicicletas adultas disponíveis, além de 30 bicicletas infantis.
Desde a sua implantação, segundo a prefeitura, o Bike Vitória já registrou mais de 1,6 milhão de viagens realizadas por adultos e mais de 25 mil viagens feitas por crianças. Aproximadamente, ainda de acordo com a PMV, 550 toneladas de gases poluentes foram evitadas graças ao projeto. Atualmente, o programa conta com mais de 178 mil usuários cadastrados.