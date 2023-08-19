Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Improviso e surpresa: como foi a inauguração do Aquaviário há 45 anos?

Mesmo sem um terminal de passageiros adequado, primeira embarcação começou a circular assim mesmo

Públicado em 

19 ago 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Elcio Alvares (à direita) era o governador quando o Aquaviário foi inaugurado no final de 1977
Elcio Alvares (à direita) era o governador quando o Aquaviário foi inaugurado no final de 1977 Crédito: A Gazeta - 31/12/1977
Neste domingo (20), o governo do Estado reinaugura, com muita pompa, o Aquaviário. Há 45 anos, entretanto, quando o sistema começou a operar pela primeira vez na Grande Vitória, o modal de transporte marítimo foi marcado por um certo improviso.
No dia 31 de dezembro de 1977, A Gazeta narrava o que aconteceu no dia anterior ao grande e esperado evento de inauguração. Segundo a reportagem, não havia um atracadouro adequado para a operação de embarque e desembarque nos terminais de Paul e Vitória. Só que a lancha Garça iniciou assim mesmo as operações.
Em Paul, o atracadouro existente, segundo o jornal, só tinha quatro metros de comprimento, mas havia necessidade de uma outra estrutura com pelo menos 11 metros.

Veja Também

Inauguração do Aquaviário terá até momento de oração: aleluia!

“O funcionamento da lancha Garça chegou a surpreender os moradores do lado do Continente que, apesar de reclamarem das condições das vias de acesso, elogiaram bastante o conforto e a segurança oferecidos na travessia, que na manhã de ontem foi feita gratuitamente”, diz trecho da reportagem.
Mas nem tudo foi alegria. Os catraieiros, atracados no terminal de Paul, estavam conscientes de que não poderiam mais exercer a profissão. Eles fizeram apelos para serem absorvidos pela responsável pelo serviço. O governador Elcio Alvares e o presidente da Comdusa, a empresa responsável pela operação do sistema, acompanharam a situação.
À ocasião, Élcio anunciou o lançamento do edital de concorrência para a construção do terminal da Prainha, em Vila Velha. Naquele tempo, as lanchas não circulavam aos domingos, porque nesse dia havia diminuição sensível dos passageiros no transporte público.
Nada a estranhar em um Estado em que, há alguns poucos anos, até supermercado não funcionava aos domingos.

Veja Também

Passageira no ES será indenizada: ônibus partiu antes do horário

Passageira arremessada ao chão do ônibus será indenizada no ES

Papai Noel de BH diz que foi esquecido por empresa de ônibus em Guarapari

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Transporte público Aquaviário supermercados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os 30 lançamentos de beleza imperdíveis de abril de 2026
Imagem de destaque
Ifes de Linhares é invadido e equipamentos são danificados
Imagem de destaque
Quedas de energia constantes causam prejuízos em Anchieta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados