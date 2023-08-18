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Integrado com Transcol

Aquaviário inicia operação na segunda (21); veja horários dos barcos

Inicialmente, a operação contará com três estações de embarque e desembarque: Prainha, em Vila Velha; Enseada do Suá, em Vitória e Porto de Santana, em Cariacica
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 ago 2023 às 12:19

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 12:19

Aquaviário Porto de Santana
Estação do Aquaviário Porto de Santana Crédito: Fernando Madeira

Atualização

20/08/2023 - 1:50
A pedido da Capitania dos Portos, a primeira semana do aquaviário terá horário de funcionamento reduzido. Em vez de ir até as 20 horas, conforme informado anteriormente, os barcos vão trafegar pela baía até as 18 horas. Diante disso, a informação foi atualizada.
As operações do Aquaviário começam, oficialmente, às 6h30 da manhã de segunda-feira (21), inicialmente com duas linhas e três estações: 401 (Porto de Santana / Praça do Papa) e linha 402 (Praça do Papa / Prainha).
Inicialmente, a operação do Aquaviário contará com três estações de embarque e desembarque: Prainha, em Vila Velha (Estação Governador Albuíno Azeredo); Enseada do Suá, em Vitória (Estação Setembrino Pelissari) e Porto de Santana, em Cariacica (Estação Prefeito Aloízio Santos). Os horários de saída das embarcações foram divulgados nesta sexta (18) pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES).
Tabela horários primeira semana aquaviários
Tabela horários primeira semana aquaviários Crédito: Arte: Adriana Rios
A Ceturb reforçou que a tarifa será a mesma do Transcol (R$ 4,50), e que os dois sistemas serão integrados. Quem iniciar a viagem em uma linha do Transcol e for concluir o trajeto com o Aquaviário (ou vice-versa) pagará a tarifa somente no primeiro embarque. Para isso, o usuário poderá usar o Cartão GV três vezes e realizar até duas integrações.
“Por exemplo, o passageiro pode embarcar em Itaparica usando o cartão pela primeira vez, até o Terminal Vila Velha, onde pega o ônibus até a Prainha. Lá, passa pela segunda vez o cartão, fazendo a primeira integração no Aquaviário. Desce na Praça do Papa e pega outra linha até o Centro de Vitória, passando o cartão pela terceira vez e fazendo a segunda integração. Para cada integração, o usuário tem o prazo 1h30 para realizar a conexão" explicou a Ceturb.
Após fazer duas integrações, totalizando três usos do cartão, o próximo embarque será cobrado, seja em ônibus ou no aquaviário. Haverá máquinas de autoatendimento para a aquisição e recarga do Cartão GV nas três estações.
“A partir do início da operação do novo Aquaviário, as linhas serão monitoradas diariamente para adequação de horários, tanto do Aquaviário quanto das linhas de ônibus do Sistema Transcol. Futuramente, outras estações deverão ser implementadas, conforme a demanda e a necessidade avaliadas”, reforçou a Ceturb.
Uma das lanchas tem capacidade para 86 pessoas e seis bicicletas e a outra 74 pessoas e quatro bicicletas.

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