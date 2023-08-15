Novas pistas e ciclovia da Terceira Ponte vão ser inauguradas no dia 27

A expansão da Terceira Ponte, incluindo a Ciclovia da Vida, vai ser inaugurada no dia 27 de agosto. A informação foi confirmada nesta terça-feira (15) pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais.
Em vídeo, o chefe do Executivo convoca ciclistas para uma concentração na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, às 8h. De lá, o governador segue com o grupo pela Ciclovia da Vida até Vila Velha, retornando depois para Vitória, também pela nova estrutura, de volta à Praça do Papa.
Live tira dúvidas sobre Terceira Ponte e Aquaviário
Faltando poucos dias para a entrega da Terceira Ponte e do Aquaviário, A Gazeta realiza uma live, nesta terça-feira (15), com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Ele vai explicar como vai ser o funcionamento das duas importantes obras para a mobilidade urbana da Grande Vitória.
A transmissão começa às 19h desta terça e poderá ser vista pelo site A Gazeta e pelas redes sociais (Facebook, Instagram e YouTube). Dúvidas poderão ser enviadas pelas redes sociais antes ou durante a conversa com o secretário
O que vai mudar
A ampliação da Terceira Ponte será entregue com a Ciclovia da Vida, que foi construída paralelamente à extensão da via e que permitirá o trânsito de ciclistas entre Vitória e Vila Velha sobre a Baía de Vitória.
Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a ampliação é um marco para a infraestrutura do Espírito Santo e foi planejada para contribuir com o fluxo de veículos, ajudando a reduzir os congestionamentos. Após a inauguração das duas faixas novas, a capacidade do trânsito será aumentada em torno de 40%.
A nova faixa, à direita, será destinada para veículos considerados pesados, sendo ônibus e veículos de serviço, como ambulâncias e viaturas. Motociclistas também terão preferência para tráfego nessa faixa, à direita.
A Ciclovia da Vida foi projetada para contribuir com o deslocamento de pessoas em bicicletas e bicicletas assistidas entre Vitória e Vila Velha, tendo 3,3 quilômetros de extensão por sentido e 3 metros de largura. Um mirante foi construído no vão central para permitir que os usuários façam uma pausa e apreciem a vista.
O uso da Ciclovia da Vida será gratuito e com proibição do acesso de pedestres ou de pessoas em motocicletas, skates, patins, ciclomotor, entre outros.
Aquaviário vai ser inaugurado no dia 20
Na última semana, Casagrande confirmou que o Aquaviário também vai ser inaugurado em agosto. A solenidade está marcada para o próximo domingo (20) e as operações estão previstas para começarem na segunda-feira (21), a partir das 6h.
Os barcos vão circular das 6h às 20h; nos sábados, das 8h às 18h; e nos domingos e feriados, das 9h às 15h. "A ideia é fazer (inauguração) simbólica no domingo, mas o funcionamento começa às 6h da segunda-feira (21)", garantiu Damasceno.
O secretário explicou ainda que às 6h da manhã saem dois barcos, um da Prainha, em Vila Velha, outro de Porto de Santana, em Cariacica. O barco em Vila Velha vai em direção à Praça do Papa, em Vitória, em um percurso que dura de sete a 10 minutos, e segue para Porto de Santana.
O que sai de Cariacica também vai em direção à Capital, mas leva até 40 minutos. Depois, vai para a Prainha. As duas embarcações se cruzam no meio do trajeto na Baía de Vitória, até chegarem ao destino.
A embarcação Moxuara tem capacidade para 98 passageiros, enquanto a Penedo tem 80 lugares. Os barcos contam com ar-condicionado e com espaço para colocar bicicletas.
O serviço será integrado ao Transcol, por meio do CartãoGV, e terá a mesma tarifa dos ônibus que circulam na Grande Vitória. Para quem estiver no coletivo e quiser seguir viagem pelo mar não há custo, dependendo da integração temporal.