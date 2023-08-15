Novas pistas e ciclovia da Terceira Ponte vão ser inauguradas no dia 27

Ciclovia na Terceira Ponte em construção Crédito: Fernando Madeira

A expansão da Terceira Ponte , incluindo a Ciclovia da Vida, vai ser inaugurada no dia 27 de agosto. A informação foi confirmada nesta terça-feira (15) pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais.

Em vídeo, o chefe do Executivo convoca ciclistas para uma concentração na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, às 8h. De lá, o governador segue com o grupo pela Ciclovia da Vida até Vila Velha, retornando depois para Vitória, também pela nova estrutura, de volta à Praça do Papa.

Contagem regressiva! Dia 27 de agosto vamos inaugurar a Ciclovia da Vida e a expansão da Terceira Ponte!

? 8h: Pedalaço pela Paz - Praça do Papa

? 17h: Espetáculo Luzes Pela Vida - Cais das Artes

Participe conosco deste novo momento da mobilidade urbana da Grande Vitória! ??‍♀️ — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) August 15, 2023

Live tira dúvidas sobre Terceira Ponte e Aquaviário

A transmissão começa às 19h desta terça e poderá ser vista pelo site A Gazeta e pelas redes sociais (Facebook, Instagram e YouTube). Dúvidas poderão ser enviadas pelas redes sociais antes ou durante a conversa com o secretário

O que vai mudar

A ampliação da Terceira Ponte será entregue com a Ciclovia da Vida, que foi construída paralelamente à extensão da via e que permitirá o trânsito de ciclistas entre Vitória e Vila Velha sobre a Baía de Vitória.

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) , a ampliação é um marco para a infraestrutura do Espírito Santo e foi planejada para contribuir com o fluxo de veículos, ajudando a reduzir os congestionamentos. Após a inauguração das duas faixas novas, a capacidade do trânsito será aumentada em torno de 40%.

A nova faixa, à direita, será destinada para veículos considerados pesados, sendo ônibus e veículos de serviço, como ambulâncias e viaturas. Motociclistas também terão preferência para tráfego nessa faixa, à direita.

A Ciclovia da Vida foi projetada para contribuir com o deslocamento de pessoas em bicicletas e bicicletas assistidas entre Vitória e Vila Velha, tendo 3,3 quilômetros de extensão por sentido e 3 metros de largura. Um mirante foi construído no vão central para permitir que os usuários façam uma pausa e apreciem a vista.

O uso da Ciclovia da Vida será gratuito e com proibição do acesso de pedestres ou de pessoas em motocicletas, skates, patins, ciclomotor, entre outros.



Aquaviário vai ser inaugurado no dia 20

Os barcos vão circular das 6h às 20h; nos sábados, das 8h às 18h; e nos domingos e feriados, das 9h às 15h. "A ideia é fazer (inauguração) simbólica no domingo, mas o funcionamento começa às 6h da segunda-feira (21)", garantiu Damasceno.

O secretário explicou ainda que às 6h da manhã saem dois barcos, um da Prainha, em Vila Velha, outro de Porto de Santana, em Cariacica. O barco em Vila Velha vai em direção à Praça do Papa, em Vitória, em um percurso que dura de sete a 10 minutos, e segue para Porto de Santana.

O que sai de Cariacica também vai em direção à Capital, mas leva até 40 minutos. Depois, vai para a Prainha. As duas embarcações se cruzam no meio do trajeto na Baía de Vitória, até chegarem ao destino.

A embarcação Moxuara tem capacidade para 98 passageiros, enquanto a Penedo tem 80 lugares. Os barcos contam com ar-condicionado e com espaço para colocar bicicletas.