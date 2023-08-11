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Praça Pio XII

Aquaviário: governo confirma estação no Centro e quer outra na Rodoviária de Vitória

Secretário deu mais detalhes de como vai funcionar o sistema e garantiu que as operações começam a funcionar na segunda-feira (21), 6h da manhã
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 ago 2023 às 11:53

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 11:53

O governo do Estado quer uma estação do Aquaviário em frente à Praça Pio XII, no Centro de Vitória, e outra na Rodoviária da Capital, na Ilha do Príncipe. Há a expectativa, inclusive, de construir outras em Cariacica e em Vila Velha, como se fosse uma "avenida com diversos pontos", afirmou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, à Rádio CBN Vitória, na manhã desta sexta-feira (11).
"Nós já estamos conversando com a VPorts (administradora do Porto), com a Prefeitura de Vitória, com a Capitania dos Portos, para ajustar. Já temos essa finalização de que a Praça Pio XII poderá receber também uma estação do Aquaviário, que seria a estação do Centro de Vitória, além da Rodoviária", pontuou. 
Como a estação da Rodoviária de Vitória, na Ilha do Príncipe, ainda não havia saído do papel, cogitou-se que ela poderia mudar de endereço para a Praça Pio XII. No entanto, Damasceno afirmou que o governo não descartou o projeto e quer colocar de pé as duas estações. 
"Não é uma ou outra. É a Praça Pio XII e a Rodoviária."
Fabio Damasceno - Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura

Outras estações

Questionado sobre uma possível estação na região do Salesiano, na Beira-Mar, em Vitória, onde no passado já existiu uma, o secretário disse que essa possibilidade está em avaliação.
"É um projeto mais para médio e longo prazo. Depois tem algumas outras em Cariacica, onde o prefeito está fazendo a orla junto com o governo do Estado e também em Vila Velha", pontuou.
Em Vila Velha, há alternativas disponíveis na região da Glória e Museu da Vale. A região de Paul está descartada devido à movimentação portuária. 
"É como se fosse uma avenida e nós tivéssemos vários pontos ao longo dessa avenida"
Fabio Damasceno - Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura

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Praça Pio XII

A possibilidade de uma estação na Praça Pio XII já havia sido ventilada pelo governo estadual, como informou a colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, em abril.
"Seria na altura de onde tem aquele prédio antigo do Ministério da Fazenda, um prédio preto. Logo na frente começa o píer da Codesa (que agora se chama Vports). É no início do píer da Codesa a nossa tentativa com a Codesa para poder fazer ali. É mais perto de onde ficava antigamente (no Dom Bosco). Fica mais central para os moradores do Centro de Vitória", contou Casagrande à época. 
Aquaviário - governo confirma estação no Centro e quer outra na Rodoviária de Vitória

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