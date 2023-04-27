Estação do Aquaviário pode mudar da rodoviária de Vitória para a Beira-Mar

Teste do primeiro barco do Sistema Aquaviário, em VitóriaCrédito: Fernando Madeira
Uma das estações do Sistema Aquaviário de transporte em Vitória já está pronta, a da Praça do Papa. A outra, prevista para ser instalada nas proximidades da rodoviária da Capital, ainda nem começou a sair do papel. O governador Renato Casagrande (PSB), afirmou, nesta quinta-feira (27), à coluna que os planos podem mudar.
Está em estudo a ideia de que o terminal de embarque e desembarque seja construído na Avenida Beira-Mar. Assim, em vez da Ilha do Príncipe, onde está localizada a rodoviária, a estação ficaria no Centro, onde o socialista avalia que seria acessível a um número maior de pessoas.
"Seria na altura de onde tem aquele prédio antigo do Ministério da Fazenda, um prédio preto. Logo na frente começa o píer da Codesa (que agora se chama Vports). É no início do píer da Codesa a nossa tentativa com a Codesa para poder fazer ali. É mais perto de onde ficava antigamente (no Dom Bosco). Fica mais central para os moradores do Centro de Vitória", contou Casagrande.
A coluna pesquisou no Google Maps, leitores. Seria na Avenida Beira-Mar, nas proximidades da Praça Pio XII e da Rua Pietrângelo de Biase. Outro ponto de referência é o píer dos catraieiros.
A conclusão da estação da Praça do Papa atrasou um pouco devido à falta de sintonia entre o governo estadual e a Prefeitura de Vitória.
A gestão municipal exigiu um Estudo Prévio de Impacto à Vizinhança, previsto na legislação da cidade. A Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura avaliou que o porte da obra dispensava o estudo.
A coluna questionou o governador se, para a instalação do próximo terminal de embarque e desembarque do Aquaviário em Vitória, seja na rodoviária ou na Beira-Mar, as coisas vão ser melhor combinadas com a prefeitura, para evitar embaraços aos trabalhos.
"Eles demoraram a dar a licença (para a obra na Praça do Papa), mas a estação já está pronta. E (sobre a outra ou outras estações) está tudo sendo conversado com a prefeitura", asseverou Casagrande.
O imbróglio que levou meses para ser resolvido, em relação à instalação do terminal da Praça do Papa começou em 2021. Embora governo estadual e prefeitura descartassem qualquer componente político na discussão, tratada como uma questão técnica, naquela época o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador estavam afastados.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.