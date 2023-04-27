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Projeto

Estação do Aquaviário pode mudar da rodoviária de Vitória para a Beira-Mar

Sistema deve começar a funcionar em maio e, depois, outros terminais vão ser construídos. Um deles seria na Ilha do Príncipe, mas o governo estadual tenta uma alternativa

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 18:17

Públicado em 

27 abr 2023 às 18:17
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Teste do primeiro barco do Sistema Aquaviário
Teste do primeiro barco do Sistema Aquaviário, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Uma das estações do Sistema Aquaviário de transporte em Vitória já está pronta, a da Praça do Papa. A outra, prevista para ser instalada nas proximidades da rodoviária da Capital, ainda nem começou a sair do papel. O governador Renato Casagrande (PSB), afirmou, nesta quinta-feira (27), à coluna que os planos podem mudar.
Está em estudo a ideia de que o terminal de embarque e desembarque seja construído na Avenida Beira-Mar. Assim, em vez da Ilha do Príncipe, onde está localizada a rodoviária, a estação ficaria no Centro, onde o socialista avalia que seria acessível a um número maior de pessoas.
O local alternativo, porém, não é o antigo Terminal Aquaviário Dom Bosco, em que o sistema operou anos atrás. E sim outro lugar, nas proximidades de onde já existiu um ponto de embarque nesse mesmo passado distante.
"Seria na altura de onde tem aquele prédio antigo do Ministério da Fazenda, um prédio preto. Logo na frente começa o píer da Codesa (que agora se chama Vports). É no início do píer da Codesa a nossa tentativa com a Codesa para poder fazer ali. É mais perto de onde ficava antigamente (no Dom Bosco). Fica mais central para os moradores do Centro de Vitória", contou Casagrande.
A coluna pesquisou no Google Maps, leitores. Seria na Avenida Beira-Mar, nas proximidades da Praça Pio XII e da Rua Pietrângelo de Biase. Outro ponto de referência é o píer dos catraieiros.
Para que isso se concretize, é preciso um acordo com a Vports. A Companhia Docas do Espírito Santo, que era do governo federal, foi privatizada no ano passado. 
Mas, se a mudança não for possível, o projeto de instalar a estação do Aquaviário perto da rodoviária de Vitória está mantido. 
Antes de pensar nas próximas estações, contudo, o governo tem que garantir o funcionamento das que já estão de pé ou quase concluídas. Além do terminal na Praça do Papa, há um em Vila Velha (cujas obras atrasaram devido a questionamentos feitos pela colônia de pescadores da Prainha) e um em Cariacica.
"Vamos inaugurar os três, vamos começar a funcionar e aí vamos começar a tratar dos outros dos outros locais", concordou o governador.
Após diversos adiamentos, a promessa é que o Sistema Aquaviário comece a funcionar em maio, mês que já está batendo à porta.
"Aí no mês de junho a gente começa a saber se vamos conseguir esse local (perto do píer da Vports, na Beira-Mar) e definir os outros", calculou Casagrande.
"Pode ser que tenha (estação) também ali onde tinha antigamente, no Salesiano. Vamos discutindo a ampliação de acordo com a necessidade" complementou.
Ao mencionar "Salesiano", aí, sim, o governador está falando das proximidades do antigo Terminal Aquaviário Dom Bosco, para os saudosos dessa época.
Mas esse plano, na cronologia narrada pelo chefe do Executivo estadual, é posterior à tentativa de instalar a estação no píer da Vports, em substituição ao projeto da rodoviária.

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A conclusão da estação da Praça do Papa atrasou um pouco devido à falta de sintonia entre o governo estadual e a Prefeitura de Vitória.
A gestão municipal exigiu um Estudo Prévio de Impacto à Vizinhança, previsto na legislação da cidade. A Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura avaliou que o porte da obra dispensava o estudo.
As obras começaram após um acordo para resolver o impasse.
A coluna questionou o governador se, para a instalação do próximo terminal de embarque e desembarque do Aquaviário em Vitória, seja na rodoviária ou na Beira-Mar, as coisas vão ser melhor combinadas com a prefeitura, para evitar embaraços aos trabalhos.
"Eles demoraram a dar a licença (para a obra na Praça do Papa), mas a estação já está pronta. E (sobre a outra ou outras estações) está tudo sendo conversado com a prefeitura", asseverou Casagrande.
O imbróglio que levou meses para ser resolvido, em relação à instalação do terminal da Praça do Papa começou em 2021. Embora governo estadual e prefeitura descartassem qualquer componente político na discussão, tratada como uma questão técnica, naquela época o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador estavam afastados.
Ao menos desde o início de 2023, isso mudou. Pazolini até esteve em um evento realizado no Palácio Anchieta na tarde desta quinta, em que foi assinado um convênio entre a prefeitura e a Cesan.
O objetivo é realizar obras para melhorar as redes de coleta e tratamento de esgoto na Ilha das Caieiras e em São Pedro. 
Foi nessa ocasião que Casagrande aproveitou para elencar feitos da administração estadual na Capital e mencionou a possível mudança de endereço da estação do Aquaviário da rodoviária.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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