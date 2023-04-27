Estação do Aquaviário pode mudar da rodoviária de Vitória para a Beira-Mar

Teste do primeiro barco do Sistema Aquaviário, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Uma das estações do Sistema Aquaviário de transporte em Vitória já está pronta, a da Praça do Papa. A outra, prevista para ser instalada nas proximidades da rodoviária da Capital, ainda nem começou a sair do papel. O governador Renato Casagrande (PSB), afirmou, nesta quinta-feira (27), à coluna que os planos podem mudar.

Está em estudo a ideia de que o terminal de embarque e desembarque seja construído na Avenida Beira-Mar. Assim, em vez da Ilha do Príncipe, onde está localizada a rodoviária, a estação ficaria no Centro, onde o socialista avalia que seria acessível a um número maior de pessoas.

"Seria na altura de onde tem aquele prédio antigo do Ministério da Fazenda, um prédio preto. Logo na frente começa o píer da Codesa (que agora se chama Vports). É no início do píer da Codesa a nossa tentativa com a Codesa para poder fazer ali. É mais perto de onde ficava antigamente (no Dom Bosco). Fica mais central para os moradores do Centro de Vitória", contou Casagrande.

A coluna pesquisou no Google Maps, leitores. Seria na Avenida Beira-Mar, nas proximidades da Praça Pio XII e da Rua Pietrângelo de Biase. Outro ponto de referência é o píer dos catraieiros.

Para que isso se concretize, é preciso um acordo com a Vports. A Companhia Docas do Espírito Santo, que era do governo federal, foi privatizada no ano passado.

Mas, se a mudança não for possível, o projeto de instalar a estação do Aquaviário perto da rodoviária de Vitória está mantido.

Antes de pensar nas próximas estações, contudo, o governo tem que garantir o funcionamento das que já estão de pé ou quase concluídas. Além do terminal na Praça do Papa, há um em Vila Velha (cujas obras atrasaram devido a questionamentos feitos pela colônia de pescadores da Prainha ) e um em Cariacica.

"Vamos inaugurar os três, vamos começar a funcionar e aí vamos começar a tratar dos outros dos outros locais", concordou o governador.

"Aí no mês de junho a gente começa a saber se vamos conseguir esse local (perto do píer da Vports, na Beira-Mar) e definir os outros", calculou Casagrande.

"Pode ser que tenha (estação) também ali onde tinha antigamente, no Salesiano. Vamos discutindo a ampliação de acordo com a necessidade" complementou.

Ao mencionar "Salesiano", aí, sim, o governador está falando das proximidades do antigo Terminal Aquaviário Dom Bosco, para os saudosos dessa época.

Mas esse plano, na cronologia narrada pelo chefe do Executivo estadual, é posterior à tentativa de instalar a estação no píer da Vports, em substituição ao projeto da rodoviária.

A conclusão da estação da Praça do Papa atrasou um pouco devido à falta de sintonia entre o governo estadual e a Prefeitura de Vitória.

A gestão municipal exigiu um Estudo Prévio de Impacto à Vizinhança, previsto na legislação da cidade. A Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura avaliou que o porte da obra dispensava o estudo.

A coluna questionou o governador se, para a instalação do próximo terminal de embarque e desembarque do Aquaviário em Vitória, seja na rodoviária ou na Beira-Mar, as coisas vão ser melhor combinadas com a prefeitura, para evitar embaraços aos trabalhos.

"Eles demoraram a dar a licença (para a obra na Praça do Papa), mas a estação já está pronta. E (sobre a outra ou outras estações) está tudo sendo conversado com a prefeitura", asseverou Casagrande.

O imbróglio que levou meses para ser resolvido, em relação à instalação do terminal da Praça do Papa começou em 2021. Embora governo estadual e prefeitura descartassem qualquer componente político na discussão, tratada como uma questão técnica, naquela época o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador estavam afastados.

Ao menos desde o início de 2023, isso mudou. Pazolini até esteve em um evento realizado no Palácio Anchieta na tarde desta quinta, em que foi assinado um convênio entre a prefeitura e a Cesan.

O objetivo é realizar obras para melhorar as redes de coleta e tratamento de esgoto na Ilha das Caieiras e em São Pedro.