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Mudanças na gestão

Republicanos consegue emplacar no secretariado de Pazolini

Partido do prefeito de Vitória estava sem representante no primeiro escalão da gestão desde o final de 2021. Pazolini e a legenda estão reatando laços. Cidade tem novos secretários de Esportes e Cidadania e Direitos Humanos

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 11:45

Públicado em 

20 abr 2023 às 11:45
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Pazolini ainda não decidiu qual candidato a governador vai apoiar
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, é filiado ao Republicanos desde 2020 Crédito: Divulgação
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, tem estreitado os laços com o próprio partido, o Republicanos. As eleições de 2022 deixaram sequelas, alguns correligionários avaliam que o detentor do mandato que é a maior vitrine da legenda no estado deveria ter se empenhado mais na eleição de filiados aos cargos de deputado federal e estadual.
Pazolini empenhou-se, no ano passado, na campanha de Erick Musso, hoje presidente estadual do Republicanos, ao Senado. No último dia 13, o prefeito, Erick e o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) reuniram-se para aparar as arestas. 
Uma das demandas do partido, conforme a coluna apurou, é por participação na gestão municipal. Desde o final de 2021, quando o então presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, deixou a Secretaria de Governo, a legenda está sem representante no primeiro escalão.
Pois bem. Vitória tem um novo secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho. Trata-se de Diego Libardi, que disputou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Republicanos em 2022. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (20).
Outra novidade é a nomeação de Rodrigo Wernersbach Ronchi como secretário de Esportes da Capital.
De acordo com uma fonte do Republicanos, os dois foram indicados pelo partido, apesar de Ronchi não ser filiado.
O novo secretário, contudo, afirmou que o convite partiu tão somente do prefeito. "O convite veio do prefeito. Estou na gestão há dois anos", ressaltou Rodrigo Ronchi.
O Diário Oficial também registrou, nesta quinta, a exoneração dele do cargo comissionado de assessor adjunto na Secretaria Municipal de Saúde.
O NOVO SECRETÁRIO DE ESPORTES
Rodrigo Ronchi substitui o ex-vereador de Vitória Sandro Parrini como titular da Secretaria de Esportes e Lazer. Parrini, por sua vez, foi nomeado assessor especial na Secretaria de Governo, comandada por Aridelmo Teixeira (Novo).
Ronchi é jornalista, atuou 16 anos no jornalismo esportivo. Ele também é advogado, pós-graduado em Direito Público e mestre em Direito Constitucional, com dissertação em Direito Social do Desporto. E tem curso de Administração e Gestão do Esporte pelo Comitê Olímpico Brasileiro.
O novo secretário é próximo ao Republicanos e amigo de Amaro Neto.
O NOVO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Já Diego Libardi entra no lugar de Marcello Pinto Rodrigues como secretário de Cidadania, Direitos Humanos Trabalho. Rodrigues exercia a função interinamente.
Libardi é advogado, foi secretário de Meio Ambiente de Marataízes e superintendente do Ibama no Espírito Santo. Era aliado do deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) e chegou a presidir o DEM (que depois se fundiu ao PSL, dando origem ao União Brasil) no estado.
Theodorico e Libardi, porém, estão rompidos. O advogado tem base eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim e se filiou ao Republicanos em abril de 2022, com as bênçãos de Erick Musso, Amaro Neto e do então vice-presidente da República, Hamilton Mourão. E segue nos quadros do partido.
Na disputa por uma vaga de deputado federal, o novo secretário de Cidadania de Vitória obteve 18.784 votos. 
A coluna não conseguiu contato com Erick e Pazolini até a publicação deste texto.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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