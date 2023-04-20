Republicanos consegue emplacar no secretariado de Pazolini

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, é filiado ao Republicanos desde 2020 Crédito: Divulgação

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, tem estreitado os laços com o próprio partido, o Republicanos. As eleições de 2022 deixaram sequelas, alguns correligionários avaliam que o detentor do mandato que é a maior vitrine da legenda no estado deveria ter se empenhado mais na eleição de filiados aos cargos de deputado federal e estadual.

Uma das demandas do partido, conforme a coluna apurou, é por participação na gestão municipal. Desde o final de 2021, quando o então presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, deixou a Secretaria de Governo, a legenda está sem representante no primeiro escalão.

Pois bem. Vitória tem um novo secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho. Trata-se de Diego Libardi, que disputou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Republicanos em 2022. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (20).

Outra novidade é a nomeação de Rodrigo Wernersbach Ronchi como secretário de Esportes da Capital.

De acordo com uma fonte do Republicanos, os dois foram indicados pelo partido, apesar de Ronchi não ser filiado.

O novo secretário, contudo, afirmou que o convite partiu tão somente do prefeito. "O convite veio do prefeito. Estou na gestão há dois anos", ressaltou Rodrigo Ronchi.

O Diário Oficial também registrou, nesta quinta, a exoneração dele do cargo comissionado de assessor adjunto na Secretaria Municipal de Saúde.

O NOVO SECRETÁRIO DE ESPORTES

Rodrigo Ronchi substitui o ex-vereador de Vitória Sandro Parrini como titular da Secretaria de Esportes e Lazer. Parrini, por sua vez, foi nomeado assessor especial na Secretaria de Governo, comandada por Aridelmo Teixeira (Novo).

Ronchi é jornalista, atuou 16 anos no jornalismo esportivo. Ele também é advogado, pós-graduado em Direito Público e mestre em Direito Constitucional, com dissertação em Direito Social do Desporto. E tem curso de Administração e Gestão do Esporte pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

O novo secretário é próximo ao Republicanos e amigo de Amaro Neto.

O NOVO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Já Diego Libardi entra no lugar de Marcello Pinto Rodrigues como secretário de Cidadania, Direitos Humanos Trabalho. Rodrigues exercia a função interinamente.

Libardi é advogado, foi secretário de Meio Ambiente de Marataízes e superintendente do Ibama no Espírito Santo. Era aliado do deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) e chegou a presidir o DEM (que depois se fundiu ao PSL, dando origem ao União Brasil) no estado.

Theodorico e Libardi, porém, estão rompidos. O advogado tem base eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim e s e filiou ao Republicanos em abril de 2022 , com as bênçãos de Erick Musso, Amaro Neto e do então vice-presidente da República, Hamilton Mourão. E segue nos quadros do partido.

Na disputa por uma vaga de deputado federal, o novo secretário de Cidadania de Vitória obteve 18.784 votos.