Republicanos consegue emplacar no secretariado de Pazolini
Mudanças na gestão
Republicanos consegue emplacar no secretariado de Pazolini
Partido do prefeito de Vitória estava sem representante no primeiro escalão da gestão desde o final de 2021. Pazolini e a legenda estão reatando laços. Cidade tem novos secretários de Esportes e Cidadania e Direitos Humanos
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, é filiado ao Republicanos desde 2020Crédito: Divulgação
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, tem estreitado os laços com o próprio partido, o Republicanos. As eleições de 2022 deixaram sequelas, alguns correligionários avaliam que o detentor do mandato que é a maior vitrine da legenda no estado deveria ter se empenhado mais na eleição de filiados aos cargos de deputado federal e estadual.
Uma das demandas do partido, conforme a coluna apurou, é por participação na gestão municipal. Desde o final de 2021, quando o então presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, deixou a Secretaria de Governo, a legenda está sem representante no primeiro escalão.
Pois bem. Vitória tem um novo secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho. Trata-se de Diego Libardi, que disputou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Republicanos em 2022. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (20).
Outra novidade é a nomeação de Rodrigo Wernersbach Ronchi como secretário de Esportes da Capital.
De acordo com uma fonte do Republicanos, os dois foram indicados pelo partido, apesar de Ronchi não ser filiado.
O novo secretário, contudo, afirmou que o convite partiu tão somente do prefeito. "O convite veio do prefeito. Estou na gestão há dois anos", ressaltou Rodrigo Ronchi.
O Diário Oficial também registrou, nesta quinta, a exoneração dele do cargo comissionado de assessor adjunto na Secretaria Municipal de Saúde.
O NOVO SECRETÁRIO DE ESPORTES
Rodrigo Ronchi substitui o ex-vereador de Vitória Sandro Parrini como titular da Secretaria de Esportes e Lazer. Parrini, por sua vez, foi nomeado assessor especial na Secretaria de Governo, comandada por Aridelmo Teixeira (Novo).
Ronchi é jornalista, atuou 16 anos no jornalismo esportivo. Ele também é advogado, pós-graduado em Direito Público e mestre em Direito Constitucional, com dissertação em Direito Social do Desporto. E tem curso de Administração e Gestão do Esporte pelo Comitê Olímpico Brasileiro.
O novo secretário é próximo ao Republicanos e amigo de Amaro Neto.
O NOVO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Já Diego Libardi entra no lugar de Marcello Pinto Rodrigues como secretário de Cidadania, Direitos Humanos Trabalho. Rodrigues exercia a função interinamente.
Libardi é advogado, foi secretário de Meio Ambiente de Marataízes e superintendente do Ibama no Espírito Santo. Era aliado do deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) e chegou a presidir o DEM (que depois se fundiu ao PSL, dando origem ao União Brasil) no estado.
Theodorico e Libardi, porém, estão rompidos. O advogado tem base eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim e se filiou ao Republicanos em abril de 2022, com as bênçãos de Erick Musso, Amaro Neto e do então vice-presidente da República, Hamilton Mourão. E segue nos quadros do partido.
Na disputa por uma vaga de deputado federal, o novo secretário de Cidadania de Vitória obteve 18.784 votos.
A coluna não conseguiu contato com Erick e Pazolini até a publicação deste texto.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.