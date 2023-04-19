Autor de denúncia contra Armandinho pede para retirar nome do documento

Sandro Luiz da Rocha nega ter assinado pedido de cassação do vereador de Vitória Armandinho Fontoura Crédito: Reprodução/Instagram @alessandropotiguara

A coluna teve acesso, na noite desta terça (18), a uma carta protocolada por ele.

Sandro Luís da Rocha diz pediu, na carta, que seu nome seja retirado do processo contra o vereador: "Solicito a essa Corregedoria e a comissão responsável por este processo que retire o meu Sandro Luís da Rocha dos autos desse documento que tem informações falsas sobre minha opinião" (sic).

"É falsa informação que diz que movi uma ação contra Armandinho Fontoura", escreveu, ainda, Sandro Luís.

"Conto com a responsabilidade desta Corregedoria e desta comissão para apurar os fatos e encontrar os autores dessa falsa informação", complementou.

"Cometi o erro de assinar, sem ler, uma folha" Sandro Luís da Rocha - Morador de Bairro República

"É meu pedido que retire meu nome dessa representação, que pra mim representa um ato irresponsável (...) que deve ser revelada a sua autoria", reiterou o morador de Bairro República.

Ele ajudaria na "revelação" se contasse quem coletou a assinatura dele com o subterfúgio da realização de uma audiência pública.

Arquivos & Anexos Carta protocolada por Sandro Luís da Rocha na Câmara de Vitória Veja a íntegra do texto, escrito à mão Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

E, sim, a carta de Sandro Luís está assinada. Ele mesmo já havia dito à coluna que protocolou o texto. Então, desta vez, foi ele mesmo.

O segundo suplente, Neno Bahia (Podemos), aponta, na representação, Chico Hosken como suspeito de ser o responsável pela trama que, supostamente, enganou Sandro Luís da Rocha.