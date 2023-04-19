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Protocolou

Autor de denúncia contra Armandinho pede para retirar nome do documento

Sandro Luís da Rocha, morador de Bairro República, protocolou carta escrita à mão na Câmara de Vitória e disse que assinou representação contra vereador sem ler. Mas, mais uma vez, não revelou quem o teria enganado

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 14:45

Públicado em 

19 abr 2023 às 14:45
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Sandro Luiz da Rocha nega ter assinado pedido de cassação do vereador de Vitória Armandinho Fontoura
Sandro Luiz da Rocha nega ter assinado pedido de cassação do vereador de Vitória Armandinho Fontoura Crédito: Reprodução/Instagram @alessandropotiguara
Sandro Luís da Rocha é o nome que aparece como autor de uma representação por quebra de decoro parlamentar, com pedido de cassação do mandato, contra o vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos). O caso tramita na Corregedoria da Câmara e tem a vereadora Karla Coser (PT) como relatora.
Morador de Bairro República, Sandro Luís apareceu de surpresa no plenário da Casa no último dia 5 e, aos gritos, disse ter assinado o documento pela metade (?), mas, até o último 12, não havia formalizado nada.
A coluna teve acesso, na noite desta terça (18), a uma carta protocolada por ele.
No texto, escrito à mão, o suposto autor diz aos vereadores que assinou a representação, mas pensou tratar-se de um pedido para realização de audiência pública sobre o caso de Armandinho, que está preso preventivamente desde 15 de dezembro por ordem do Supremo Tribunal Federal. 
Sandro Luís da Rocha diz pediu, na carta, que seu nome seja retirado do processo contra o vereador: "Solicito a essa Corregedoria e a comissão responsável por este processo que retire o meu Sandro Luís da Rocha dos autos desse documento que tem informações falsas sobre minha opinião" (sic).
"É falsa informação que diz que movi uma ação contra Armandinho Fontoura", escreveu, ainda, Sandro Luís.
"Conto com a responsabilidade desta Corregedoria e desta comissão para apurar os fatos e encontrar os autores dessa falsa informação", complementou.
"Cometi o erro de assinar, sem ler, uma folha"
Sandro Luís da Rocha - Morador de Bairro República
Em vídeo publicado por um amigo no Instagram, Sandro Luís já havia contado essa história.
"É meu pedido que retire meu nome dessa representação, que pra mim representa um ato irresponsável (...) que deve ser revelada a sua autoria", reiterou o morador de Bairro República.
Ele ajudaria na "revelação" se contasse quem coletou a assinatura dele com o subterfúgio da realização de uma audiência pública. 
Nesta terça, o corregedor-geral da Câmara de Vitória, Leonardo Monjardim (Patriota), convocou Sandro Luís da Rocha para que, no próximo dia 25, às 14h, vá à Casa responder essa e outras questões.

Arquivos & Anexos

Carta protocolada por Sandro Luís da Rocha na Câmara de Vitória

Veja a íntegra do texto, escrito à mão
Tamanho do arquivo: 2mb
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E, sim, a carta de Sandro Luís está assinada. Ele mesmo já havia dito à coluna que protocolou o texto. Então, desta vez, foi ele mesmo.
Outra representação por quebra de decoro, agora contra o vereador Chico Hosken (Podemos), foi apresentada à Câmara. Hosken é o primeiro suplente de Armandinho e exerce o mandato enquanto o titular está afastado do cargo, por decisão da Justiça Estadual.
O segundo suplente, Neno Bahia (Podemos), aponta, na representação, Chico Hosken como suspeito de ser o responsável pela trama que, supostamente, enganou Sandro Luís da Rocha.
Essa representação deve ser encaminhada pelo presidente da Câmara, Leandro Piquet (Republicanos), ao corregedor-geral, que vai ter cinco dias úteis para analisar se a peça atende aos requisitos técnicos para ser analisada pela Corregedoria.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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