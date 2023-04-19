Autor de denúncia contra Armandinho pede para retirar nome do documento

A coluna teve acesso, na noite desta terça (18), a uma carta protocolada por ele.
Sandro Luís da Rocha diz pediu, na carta, que seu nome seja retirado do processo contra o vereador: "Solicito a essa Corregedoria e a comissão responsável por este processo que retire o meu Sandro Luís da Rocha dos autos desse documento que tem informações falsas sobre minha opinião" (sic).
"É falsa informação que diz que movi uma ação contra Armandinho Fontoura", escreveu, ainda, Sandro Luís.
"Conto com a responsabilidade desta Corregedoria e desta comissão para apurar os fatos e encontrar os autores dessa falsa informação", complementou.
"É meu pedido que retire meu nome dessa representação, que pra mim representa um ato irresponsável (...) que deve ser revelada a sua autoria", reiterou o morador de Bairro República.
Ele ajudaria na "revelação" se contasse quem coletou a assinatura dele com o subterfúgio da realização de uma audiência pública.
E, sim, a carta de Sandro Luís está assinada. Ele mesmo já havia dito à coluna que protocolou o texto. Então, desta vez, foi ele mesmo.
O segundo suplente, Neno Bahia (Podemos), aponta, na representação, Chico Hosken como suspeito de ser o responsável pela trama que, supostamente, enganou Sandro Luís da Rocha.
Essa representação deve ser encaminhada pelo presidente da Câmara, Leandro Piquet (Republicanos), ao corregedor-geral, que vai ter cinco dias úteis para analisar se a peça atende aos requisitos técnicos para ser analisada pela Corregedoria.