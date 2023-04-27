Obras de reurbanização da Orla Noroeste já são feitas pela Prefeitura de Vitória Crédito: Fernando Madeira

De acordo com a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) , 36 mil moradores da região serão beneficiados. A proposta é fornecer saneamento básico não apenas para residências, como também para o comércio dos dois bairros, que possui um grande atrativo turístico.

"A Cesan elaborou os projetos e a prefeitura iniciou o contrato, que vai contar com a nossa fiscalização. Fizemos uma visita lá e vimos a complexidade. É uma obra belíssima, com rua de lazer, urbanização, entre outros. Ainda existe um esgoto caindo ali numa drenagem, mas vamos fazer um trabalho para cessá-lo", destacou Pablo Andreão, diretor de Engenharia e Meio Ambiente do órgão.

Your browser does not support the audio element. Obras vão levar ligação de esgoto a imóveis de Ilha das Caieiras e São Pedro

Pacotão de obras foi anunciado durante solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Helio Filho/Secom

Ao todo, serão instaladas 97 ligações de esgoto domiciliares e intradomiciliares, além de mais de mil metros de redes coletoras. A previsão é que as obras fiquem prontas até setembro de 2024, segundo a Prefeitura de Vitória. Serão investidos cerca de R$ 2 milhões para as melhorias na região.

Projeto faz parte de reurbanização

As melhorias no esgoto da região fazem parte da primeira fase do projeto de reurbanização da orla de São Pedro. A promessa da administração municipal é que o trecho litorâneo, de 1,16 quilômetros de extensão, ganhe calçadas, ciclovias, deques, rampas, atracadouros e Rua Viva.

Prefeitura promete obras de reurbanização em São Pedro, em Vitória Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

O projeto custará R$ 96.033.385,96 aos cofres públicos na primeira fase, e segundo a Prefeitura de Vitória, o objetivo é recuperar uma importante área da Capital com a requalificação do espaço.

1ª fase: contempla uma extensão de 1,16 km, da orla de São Pedro até a Ilha das Caieiras

contempla uma extensão de 1,16 km, da orla de São Pedro até a Ilha das Caieiras 2ª fase: contempla uma extensão de 4,04 km, da orla de Santo André até Resistência

Pacotão

O governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (27) um pacotão de três obras que visam melhorar o abastecimento hídrico de alguns municípios da Grande Vitória, sobretudo da Capital. Ao todo, elas custarão mais de R$60 milhões, e atenderão cerca de 50 mil moradores. Confira: