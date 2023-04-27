A falta d'água é um problema que atinge há meses moradores do Morro de São Benedito, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Mais de 26 mil moradores da região de Grande São Benedito, em Vitória , serão beneficiados com melhorias no abastecimento de água até o final de 2024. Essa é a promessa do governo do Estado , que lançou, nesta quinta-feira (27), um pacotão de obras de saneamento básico para a Capital.

A expectativa é que pelo menos sete bairros sejam contemplados: Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim, Bairro da Penha e Jaburu, além das comunidades de Constantino, Floresta e Engenharia. O projeto será administrado e executado pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan).

Entre as medidas previstas, estão a implantação de estações de bombeamento; construção e melhorias de reservatórios; e a interligação de uma adutora (que conduz águas de uma fonte para um reservatório) na Avenida Leitão da Silva.

Your browser does not support the audio element. ES construirá reservatórios para evitar falta de água em morros de Vitória

Pacotão de obras foi anunciado durante solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Helio Filho/Secom

"O objetivo é dar segurança hídrica para toda aquela região. É uma obra de fundamental importância, porque, em um passado não tão distante, tivemos um problema de abastecimento por lá", afirmou Munir Abud, presidente da Cesan, durante uma solenidade no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória.

TV Gazeta. Uma mangueira, localizada na parte mais baixa da região, era usada para buscar água. Veja no vídeo abaixo: Há cerca de um mês, moradores de São Benedito reclamaram que conviviam com a falta d'água pelo menos desde dezembro de 2022. A denúncia foi feita ao vivo pelo repórter Elton Ribeiro, da. Uma mangueira, localizada na parte mais baixa da região, era usada para buscar água. Veja no vídeo abaixo:

Segundo o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Pablo Andreão, o edital do projeto deve ser publicado ainda nesta sexta-feira (28). As obras serão iniciadas até setembro deste ano, e custarão R$10 milhões para os cofres públicos.

"Nós planejamos a implantação de um reservatório, a recuperação do reservatório do Morro do Jaburu e algumas extensões de rede para melhorar a distribuição – inclusive na própria Av. Leitão da Silva, mas que será programada, sem impacto no fluxo. Focamos muito no tratamento do esgoto, mas também nos preocupamos com a água em quantidade necessária", destacou.

Governador Renato Casagrande prometeu melhorias para comunidades de Vitória Crédito: Helio Filho/Secom

Confira a lista das obras que serão realizadas:

Interligação de uma adutora na Av. Leitão da Silva;

Implantação de uma estação de bombeamento (Booster Gurigica) com capacidade para 100 l/s (litros por segundo) ou 8,6 milhões de litros de água por dia;

Construção do reservatório São Benedito com capacidade para 500 mil litros;

Melhoria do reservatório Jaburu com capacidade para 248 mil litros com impermeabilização, instalação de bombeamento, tubulações, urbanização e pintura;

Implantação de uma estação de bombeamento (booster) na área do Jaburu com capacidade para 34 l/s ou 2,9 milhões de litros de água por dia;

Implantação de 360 metros de adutoras de água tratada, para abastecimento dos reservatórios.

Pacotão