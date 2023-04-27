Criminosos estão usando o nome do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) na tentativa de aplicar golpes. O alerta foi feito pelo próprio órgão, que, nas últimas semanas, recebeu relatos de pessoas que têm visto na internet sites duvidosos ou estão recebendo e-mails com cobranças de multas, débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), licenciamento ou propostas de facilidades na aquisição de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na compra de veículos de leilão.
O Detran|ES ressaltou que o canal para a abertura de processos e emissão de boletos para pagamentos de taxas referentes aos serviços do órgão é o site www.detran.es.gov.br e destacou que a instituição não realiza abordagens desse tipo ao cidadão.
Segundo o Detran|ES, contatos do órgão com os condutores e proprietários de veículos são prioritariamente realizados por meio de correspondências enviadas via Correios; por meio de mensagens de texto via celular, popularmente conhecidas por SMS, somente mediante abertura de processos de veículos ou de habilitação, feitos pelo próprio cidadão ou seus representantes legais com o órgão; ou, ainda, por meio de notificação pelo aplicativo nacional Carteira Digital de Trânsito (CDT) para aqueles cidadãos que aderiram ao aplicativo, que não é do Detran|ES, mas se trata de um aplicativo oficial com possibilidade de notificação dos condutores capixabas e proprietários de veículos pertencentes à frota do Espírito Santo.
Detran- ES alerta condutores sobre golpes usando nome do órgão
Os processos de habilitação podem ser abertos e/ou realizados pelo site do órgão. Em alguns casos, como a formação de condutores, cursos de reciclagem, entre outros, faz-se necessário utilizar o serviço da rede credenciada. Todas as empresas que estão aptas a realizar quaisquer serviços pelo Detran|ES estão listadas no site.
O Detran|ES destacou ainda que todos os leilões que realiza são eletrônicos e também devem ser consultados no site da instituição, na área de editais de leilão de veículos. Orientou que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma deve acessar a página oficial do órgão e agendar uma vistoria no veículo que, por ventura, esteja interessado. Além disso, destaca que essa vistoria é somente realizada no Pátio Central do Detran|ES, localizado no município da Serra.
O órgão orienta que as pessoas desconfiem e denunciem facilidades, por meio do Disque-Denúncia 181, ou via Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected].