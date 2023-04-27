Detran- ES alerta condutores sobre golpes usando nome do órgão

Segundo o Detran|ES, contatos do órgão com os condutores e proprietários de veículos são prioritariamente realizados por meio de correspondências enviadas via Correios; por meio de mensagens de texto via celular, popularmente conhecidas por SMS, somente mediante abertura de processos de veículos ou de habilitação, feitos pelo próprio cidadão ou seus representantes legais com o órgão; ou, ainda, por meio de notificação pelo aplicativo nacional Carteira Digital de Trânsito (CDT) para aqueles cidadãos que aderiram ao aplicativo, que não é do Detran|ES, mas se trata de um aplicativo oficial com possibilidade de notificação dos condutores capixabas e proprietários de veículos pertencentes à frota do Espírito Santo.