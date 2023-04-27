Infestação de escorpiões deixa creche sem aulas por um mês em Viana

Infestação de escorpiões deixaram creche quase um mês sem aulas Crédito: Deyvison Reis

Uma creche em Viana, na Grande Vitória, ficou um mês com as aulas suspensas devido a uma infestação de escorpiões. A direção da escola chegou a enviar mensagens aos pais alertando sobre a situação e anunciando a suspensão das atividades.

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Joana Batista Chagas fica no bairro Vale do Sol e atende 200 alunos em período integral até os seis anos. Nenhuma aluno ou funcionário foi picado. A mãe de uma aluna de quatro anos disse que tomou um susto quando soube do motivo da suspensão das aulas. "Quando liberar, eu vou esperar um pouco, até ter certeza mesmo que não tem mais", informou a mulher.

A diretora do Cmei Joana Batista Chagas, Roberta Geana, disse que entrou em contato com a vigilância sanitária, mas mesmo assim os animais continuavam sendo encontrados.

"Fizemos todas as orientações da vigilância e ainda ficamos com aula um período. Em um segundo período, depois que fizemos todas as orientações e ainda encontrávamos espécies, foram suspensas as aulas" Roberta Geana - Diretora do Cmei Joana Batista Chagas

Equipes da Vigilância em Saúde de Viana foram até a escola e algumas medidas foram tomadas para controlar a situação, como a instalação de telas nos bueiros, tampas removíveis nos ralos, borracha embaixo das portas e instalação de novos carpetes.

"Isso é um trabalho que requer tempo. Porque não tem um veneno específico para combater o escorpião. O trabalho a ser realizado pela vigilância ambiental consiste realmente em catar os espécimes, fazer essa catação, para diminuir a população, para diminuir a proliferação", disse a gerente de Vigilância em Saúde em Viana, Patrícia Aguiar.

Vigilância sanitária teve que instalar telas e borrachas na creche Crédito: Deyvison Reis

As aulas voltaram nesta terça-feira (25) na creche, mas a gerente reforçou que a vigilância vai continuar voltando ao local durante um ano para fazer inspeções e acompanhar para ver se mais escorpiões vão aparecer.

Para que as crianças não ficassem sem estudar, a direção da escola montou um plano de atividades remotas, com exercícios distribuídos aos pais, além de um grupo online para enviar as atualizações sobre o caso.