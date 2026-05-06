Novo Acordo do Rio Doce: governança e transparência na continuidade da reparação capixaba

A reparação da Bacia do Rio Doce em território capixaba vive um momento de estabilidade institucional. Com os repasses de abril de 2026, o Novo Acordo do Rio Doce, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), demonstra sua força como instrumento de previsibilidade econômica e social, em busca de uma reparação integral e definitiva, de forma a garantir que o compromisso assumido pela Samarco e suas acionistas ao longo das próximas décadas se converta em um legado para Bacia do Rio Doce mais permanente e duradouro.





Estamos operando um mecanismo de governança sólido, desenhado para que os recursos cheguem ao Espírito Santo de forma ininterrupta ao longo de duas décadas, permitindo um planejamento que ultrapassa ciclos políticos e foque o desenvolvimento regional sustentável. Um exemplo é a ampliação do sistema de saneamento básico em Linhares (ES) com aporte de R$ 43,58 milhões.





Os recursos destinados em abril deste ano — terceira parcela dos repasses previstos no Novo Acordo — somam R$ 6,82 bilhões, e compõem o volume de R$ 17,69 bilhões de execução das obrigações de pagar, demonstrando o elevado compromisso financeiro do cronograma, a partir da homologação do Novo Acordo.