Sidemberg Rodrigues usa inteligência artificial para recriar pessoas em novo filme

Mas é o uso da tecnologia que dá o tom mais inovador da obra. Com apoio da inteligência artificial, o filme recria digitalmente personagens reais, permitindo interações que ultrapassam as barreiras do tempo. Entre os momentos mais impactantes está a “presença” da própria Jeanne em cena, além do cineasta capixaba Amylton de Almeida, também recriado digitalmente.





Para Mirian Bilich, irmã de Jeanne e uma das participantes do longa, a experiência foi surpreendente. “As cenas em que ‘contraceno’ com a minha irmã (digital) me impressionaram e emocionaram bastante, pela perfeição. Até confundi realidade com ficção. Ela faleceu em 2022, mas a IA a trouxe de volta, com todos os opcionais”, relata. A sensação, segundo ela, é de estar diante de uma revolução na arte cinematográfica.





Além da inovação técnica, “Coisas Grandiosas” também aposta em uma construção intimista. A narrativa nasce da regravação da canção “Sonata de Outubro”, composta pelo diretor para Jeanne, e se desdobra em uma atmosfera que mistura lembranças e experiências pessoais.





Outro destaque do elenco é o jovem Rafael Leite, de 11 anos, que interpreta o diretor na infância. Com habilidades que vão da música ao teatro, o ator foi considerado um “achado” pelo cineasta, que destaca sua disciplina e presença em cena.





A estreia acontece em sessão gratuita, mediante inscrição prévia pelo link www.rog.com.br/sidfilmes/.