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Estreia em maio

Sidemberg Rodrigues usa inteligência artificial para recriar pessoas em novo filme

Produção é 90% feita com IA. No centro da trama está a morte da jornalista Jeanne Bilich, figura marcante da imprensa capixaba
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 09:53

Imagens do filme geradas por IA
Jeanne se autointitulava "bruxa" por possuir um estilo nada convencional Imagens do filme geradas por IA

Um filme capixaba que mistura memória, tecnologia e emoção promete chamar atenção não só pela história que conta, mas pela forma como foi feito. “Coisas Grandiosas”, novo trabalho do cineasta Sidemberg Rodrigues, utiliza inteligência artificial de forma intensa para recriar em cena pessoas que já morreram, um recurso que aponta para novas possibilidades no cinema contemporâneo.


A produção, que será exibida em sessão especial no dia 17 de maio, no Cine Metrópolis, se apresenta como um híbrido entre documentário e drama narrado. No centro da trama está a morte da jornalista Jeanne Bilich, figura marcante da imprensa capixaba, cuja trajetória se entrelaça com a reflexão do próprio diretor sobre arte, finitude e os limites entre sanidade e loucura.

É meu filme mais franco, corajoso e também o mais sensível, com os efeitos potencializados pelo uso de recursos tecnológicos

Sidemberg Autor do filme

Mas é o uso da tecnologia que dá o tom mais inovador da obra. Com apoio da inteligência artificial, o filme recria digitalmente personagens reais, permitindo interações que ultrapassam as barreiras do tempo. Entre os momentos mais impactantes está a “presença” da própria Jeanne em cena, além do cineasta capixaba Amylton de Almeida, também recriado digitalmente.


Para Mirian Bilich, irmã de Jeanne e uma das participantes do longa, a experiência foi surpreendente. “As cenas em que ‘contraceno’ com a minha irmã (digital) me impressionaram e emocionaram bastante, pela perfeição. Até confundi realidade com ficção. Ela faleceu em 2022, mas a IA a trouxe de volta, com todos os opcionais”, relata. A sensação, segundo ela, é de estar diante de uma revolução na arte cinematográfica.


Além da inovação técnica, “Coisas Grandiosas” também aposta em uma construção intimista. A narrativa nasce da regravação da canção “Sonata de Outubro”, composta pelo diretor para Jeanne, e se desdobra em uma atmosfera que mistura lembranças e experiências pessoais.


Outro destaque do elenco é o jovem Rafael Leite, de 11 anos, que interpreta o diretor na infância. Com habilidades que vão da música ao teatro, o ator foi considerado um “achado” pelo cineasta, que destaca sua disciplina e presença em cena.


A estreia acontece em sessão gratuita, mediante inscrição prévia pelo link www.rog.com.br/sidfilmes/.

Imagens da casa de Jeanne Bilich, ambiente criado digitalmente para o filme

Serviço

Filme "Coisas Grandiosas", de Sidemberg Rodrigues

Data: 17 de maio

Horário: 18h

Local: Cine Metrólis, na Ufes, em Goiabeiras

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